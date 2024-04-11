Fed會議紀錄：通膨下降不夠快

聯準會 官員在3月會議上表達了對通膨下降速度不夠快的擔憂，但仍然預計今年某個時點會降息 。

在聯邦公開市場委員會(FOMC)再次投票 決定維持短期借款利率穩定的會議上，政策制訂者也展現出擔憂，認為通膨雖然有所緩解，但並沒有以足夠令人信服的方式實現這一目標。聯準會目前的基準利率目標在5.25-5.5%之間

因此，FOMC成員投票決定在會後聲明中保留這樣的措辭：除非「更有信心」通膨正在穩步回到2%的年度目標，否則不會降息。

會議紀錄指出，「與會者普遍指出了對高通膨持續存在的不確定性，並表示最近的數據並沒有加強對通膨持續下降至2%的信心。」

會議顯然對通膨進行長時間的討論，官員們表示，地緣政治動盪和能源價格上漲仍然是可能推高通膨的風險。並指出，寬鬆的政策可能會增加物價壓力。

不利的一面是，勞動市場更加平衡、科技進步、中國經濟疲軟以及商業房地產市場惡化。

他們也討論了1月和2月高於預期的通膨數據。主席鮑爾表示，這兩個月的讀數可能是由季節性問題引起的；但補充說，目前還很難說。會議上也有委員持不同意見。

會議記錄指出，「部分與會者指出，近期通膨上升的基礎相對廣泛，因此不應僅將其視為統計偏差。」「幾乎所有與會者都認為，如果經濟大體按照預期發展，今年某個時點將政策轉向寬鬆的立場是適當的。」「為了支持這一觀點，他們指出通貨緊縮過程正在沿著普遍預期會有些不平衡的道路繼續進行。」

在會議的其他方面，官員們討論了結束資產負債表縮減的可能性。聯準會允許每月最多將到期債券的950億元收益展期而不是進行再投資，從而削減了其持有的美國國債和抵押貸款支持證券約1.5兆元。