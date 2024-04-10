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小摩直言：高利率正推升通膨

財經新聞組／綜合報導
聯準會維持利率在偏高水準，反而推動通膨繼續走升。（路透）
聯準會維持利率在偏高水準，反而推動通膨繼續走升。（路透）

面臨創紀錄高通膨，聯準會（Fed）進行幾十年來最大幅度的升息。根據經濟學理論，高利率應會降低需求，給經濟踩下煞車，防止通膨過快上漲。

但摩根大通全球市場策略師曼利(Jack Manley)認為，目前聯準會5.25-5.5%的利率區間其實正在引發通膨；在聯準會開始降息之前，美國通膨不會進一步止穩。他說，「目前通膨的許多情況都與利率水平密切相關。」

他指出，「若把通膨分割開來，不管是總體通膨還是核心通膨，很大程度都與當前的利率環境有關；我們已經進入聯準會和通膨之間『先有雞還是先有蛋』的爭議階段。」

這種論調十分激進，且與許多經濟學思想背道而馳，部分經濟學家也不同意這種觀點。

然而，並非只有曼利有這樣的想法。奧本海默首席市場策略師史托茲福斯(John Stoltzfus)上周也暗示，較低的房貸利率將促使更多的人出售他們的房屋，從而導致更多的供應和潛在的房價回落，「如果人們買得起房子，就不需要租房，租金就會穩定下來。」

曼利也提到住房以及汽車和其他保險保費的通膨。他指出，這在某種程度上與當前的高利率有關，「在聯準會降低利率、房貸利率降至更合理的水平和房市供應恢復正常之前，住房成本不會出現明顯的下行壓力，因為人們願意進入這個市場。」

他的觀點對顛覆了正統經濟學。但也顯示：人們對於美國目前所處的經濟周期幾乎沒有共識。華爾街對10年期美債殖利率的看法就是一個鮮活的例子。

法國興業銀行美國利率策略主管拉哈帕(Subadra Rajappa)看好10年期美債殖利率將在今年稍後跌至4%以下；而FS Investments 美國首席經濟學家拉姆(Lara Rhame)則認為10年期殖利率將攀升至 5%。

殖利率 聯準會 保費

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