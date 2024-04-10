谷歌Arm晶片 讓雲端更實惠

谷歌 發表Arm架構的客製化伺服器晶片 ，讓雲端 運算變得更加經濟實惠。該公司在拉斯維加斯Cloud Next會議上表示，新處理器將於2024年稍後上市。

谷歌將以新的Arm架構晶片追趕亞馬遜和微軟等競爭對手；這些競爭對手多年來一直以此在不斷成長的雲端基礎設施市場中展開激烈競爭，出租遠距資料中心資源給客戶並根據使用情況付費。

市場領導者亞馬遜網路服務(AWS)於2018年推出Graviton Arm晶片。幾乎所有服務都已在Arm生態系統上進行了移植和優化。Graviton已經獲得Datadog、Elastic、Snowflake和Sprinklr等公司的業務。

阿里巴巴在2021年發表Arm處理器，微軟在11月也發表了同樣的產品。

Arm對谷歌來說並非完全陌生，谷歌今年稍早開始銷售虛擬機(VM)的訪問權限，這些虛擬機使用甲骨文支持的新創公司Ampere的Arm架構晶片。

對於因經濟擔憂而尋求減少雲端運算支出的機構來說，將應用程式移植到Arm機器上是很合理的。當Arm Holdings去年申請上市時，就指出亞馬遜Graviton的性價比比同類伺服器高出40%。

谷歌已在企業內部使用Arm架構的伺服器執行YouTube廣告、BigTable和Spanner資料庫以及BigQuery資料分析工具。