美股最錢線／財報季開始前 AI是最簡單選擇

在財報季開始前，Cantor Fitzgerald分析師繆斯(C.J. Muse)建議投資人不要想太多。

他表示：「人工智慧(AI)的長期利多，加上其他領域的周期性復甦，都告訴我們這個產業仍有更多上漲空間。」並指出通常需要9季才能達到基本面峰值。建議投資人在業績公布前繼續增持晶片 和晶片設備類股。

繆斯將加碼輝達 列為本季最好的戰術建議之一。他寫道：「AI趨勢依然強勁，應該會推動另一輪強勁上漲。」

輝達最近展示其全新的Blackwell晶片系列，預計將在今年稍後對業績做出貢獻。繆斯認為，輝達看來是「一個明顯的首選」，該公司業績將「成為推動股價持續走高的催化劑」。他對該股的評級為「加碼」，目標價1200元；該股今年至今已上漲78%。

繆斯還看好West Digital：「該公司固態硬盤庫存急劇下降，再加上消費者復甦，考慮到非常低的資本支出，這將推動需求在2024年底前遠遠超過供應。」他對該股評級為「加碼」，目標價100元。

繆斯也看好歐洲晶片設備公司ASML。他表示：「管理層可能會強調，2025年將繼續保持其財測目標的中端至高端水平。」也就是每股獲利達到30至36歐元，而市場普遍預期為28.3歐元；繆斯的目標價為30歐元。

他表示，「假設以35倍的本益比上漲至33歐元以上，目標價將從900歐元調升至1150歐元。」對該股的評級為「加碼」。

最後，他也看好恩智浦和高通 。預計恩智浦將在其汽車業務顯示出進一步的韌性。總體而言，該公司已設定一個「非常容易達到的目標」。他看好高通的風險回報平衡，因為該公司可能受惠於與三星電子手機業務相關的樂觀趨勢。他對恩智浦的評級為「加碼」，目標價290元；但對高通的評級僅為「中性」，目標價190元。（財經新聞組）