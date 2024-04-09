摩根大通CEO戴蒙看AI：將帶來蒸汽機一樣的變革影響

摩根大通執行長戴蒙將人工智慧的潛在影響與蒸汽機相提並論。（路透）

摩根大通 （小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，人工智慧（AI ）可能是他的銀行正在努力解決的最大問題。戴蒙將AI的潛在影響與蒸汽機相提並論，並表示這項技術「幾乎可以幫助所有工作」。

戴蒙在年度致股東信裡用了很大的篇幅闡述AI對這家華爾街巨擘業務和整個社會的重要性。他說，摩根大通已經確定這項技術在行銷、詐欺和風險領域的400多個用例，並已招攬數千名AI專家和數據科學家開始探索部署生成式AI。

戴蒙在信裡說：「我們完全相信後果將非同尋常，可能會像過去數百年來的一些重大技術發明一樣具有變革性。想想印刷機、蒸汽機、電力、電腦和網路等等。」

在陳講述AI重要性的同時，戴蒙還猛烈抨擊一系列監管提案，對地緣政治局勢發出嚴厲警告，指責股東諮詢公司，並對造市商在金融體系中的作用進行了激烈辯護。現年68歲的戴蒙也對經濟發表看法，重申他的擔憂，指出即使美國經濟依然強勁，但持續通膨、量化緊縮以及烏克蘭和中東持續戰爭依然帶來重大風險。

戴蒙寫道：「市場似乎消化了70%至80%的軟著陸可能性，也就是經濟溫和成長伴隨著通膨和利率 下降。我認為這種可能性要低得多。」

戴蒙補充說，在持續的財政支出、向綠色經濟轉型以及動盪的地緣政治背景等通膨壓力下，該銀行已經為從2%到8%、「甚至更高」的利率區間做好準備。摩根大通股價周一收盤上漲0.5%，今年來攀升約17%。