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能否豁免雙重課稅？780億美元減稅案陷爭議 企業憂心影響台積電投資

編譯任中原／綜合外電
台積電。（路透）
台積電。（路透）

美國政府提出的780億美元減稅案，在國會陷入爭議，其中為台灣量身定做的避免重複課稅條款因而停滯不前，令企業界擔心可能影響台積電等台灣半導體產業赴美投資

彭博資訊報導，這項法案的爭議焦點在於對企業減稅，及提高幼童照顧減稅額度，但也包括對赴美投資的台灣企業給予避免雙重課稅待遇。此案雖能在眾議院輕易通過，但在參議院卻遭到共和黨的杯葛。

企業界及倡議人士認為，法案中有關台灣的條款，攸關台灣半導體業赴美投資的前景。倡議人士詢問國會，若整個法案未獲參院通過，有關台灣的條款將何去何從，迄未獲得國會明確的答覆。

美台商會會長韓儒伯表示，「當他們提到一些其他路徑時，並未真正討論可能的情況。這對於將台灣條款單獨對待的提議，無異於大澆冷水」。

眾議員已表示台灣相關條款的重要性。眾院撥款委員會貿易小組委員會召集人史密斯表示，「與台灣進行雙邊租稅交流，是雙贏的作法，且證明我們對印太盟友的承諾。參院應該停止浪費時間，並快速通過此案」。

參院多數黨領袖舒默（民主黨）致函議員表示，雖然最近幾周要求共和黨合作未獲結果，但未來幾周或幾個月內仍有機會獲得進展。他並未提到有關台灣的條款。共和黨參院領袖麥康納則力阻此案通過。

國會對於法案中的台灣租稅政策並無爭議，且拜登政府8日已宣布對台積電給予66億美元建廠補助，以及總額最高達50億美元的貸款；雙方初步的協議是要求台積電在鳳凰城設立第三廠。韓儒伯表示，「晶片與科學法正加速落實，預料台灣參與美國半導體產業的規模只會更大。但現在的重點在於租稅案能夠通過」。

這項法案中的台灣條款是模擬租稅條約，將削減權利金及股利等所得的稅負。一旦法案落實，且台灣的法律能夠配套，將能避免重複課稅問題。但如果減稅案流產，國會若要單獨通過對台法案，仍將面臨強大逆風。

參院 台積電 投資

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