ING示警：美公債殖利率表現 不像是聯準會已完成升息

荷蘭國際集團（ING）分析師指出，10年期公債殖利率達到5%存在風險。(路透)

美國基準的10年期公債殖利率 出現以前通常不會有的現象，也就是在聯準會 據推測已完成升息 後的很長時間內繼續向上攀高。在周三即將發布最新的CPI報告之前，荷蘭國際集團（ING）指出，10年期公債殖利率達到5%存在風險。

ING美洲地區研究主管Padhraic Garvey表示，10年期公債殖利率「與先前美國利率達到峰值時的表現並不一致」。他推斷，10年期公債殖利率攀至5%是個風險，上次到這麼高是去年10月的事。

本月，製造業和就業相關數據優於預期，讓外界對聯準會在12月之前會降息三次產生懷疑，市場開始擔憂美國長期公債出現更猛烈的拋售。

根據Garvey，10年期公債殖利率下滑幅度，與市場預期的聯準會完成升息的情況相差甚遠。相反的，在聯準會7月升息的3個月後，10年期公債殖利率於10月觸及5%的高點，一直維持到現在。

他說，「有火星外星人登陸地球並目測當前10年期公債殖利率走勢的話，很可能得出聯準會利率未達峰值的結論」，勞動市場堅挺和通貨膨脹數據波動「攪混了水」。

去年，RBC Wealth Management技術策略師Robert Sluymer將10年期公債殖利率超過5%視為股市可能出現修正的水準。對投資人而言，5%的殖利率往往使公債相對於股票更具吸引力。

周一，美國道瓊工業指數和標普500指數收低，10年和30年期公債殖利率分別收於4.422%和4.552%，這是11月24日以來美東時間下午3時最高水準。今年來，各種年期公債的殖利率都上漲逾半個百分點。