油價上升 頁岩商卻不願增產

頁岩鑽探商開採成本上升，雖油價飆升也不願增產。（路透）

美國原油價格上周攀升至今年最高水平，但因天然氣 市場疲軟、成本上升以及對股東回報的關注，使得頁岩鑽探商無法大幅增加產量。

全球布蘭特原油指標價格上周超過每桶91元，而美國西德州 中質原油(WTI)期貨價格超過每桶86元，為10月以來的最高水準。

價格上漲反映出俄羅斯石油 基礎設施和全球航運遭受攻擊的供應風險，以及石油輸出國家組織及其盟國(OPEC+)持續減產的風險。

美國商銀4月初將2024年布蘭特原油和WTI油價展望分別調升至每桶86元和81元，並表示今年夏天兩者可能達到每桶95元左右的高點。

營運商和服務商高層表示，到目前為止，價格上漲還不足以吸引美國鑽探商提高產量，因為許多公司正在努力應對與石油一起產出的天然氣價值急劇下降的問題。

在德州、路易斯安那州和新墨西哥州，隨著成本上升，生產商第1季削減產量。達拉斯Fed的調查顯示，去年美國頂級頁岩油田二疊紀的損益平衡價格每桶上漲4元。

而現在低油價正在帶來新挑戰，美國天然氣指標Henry Hub期貨價格低於每百萬英熱單位(mmBtu)1.80元，今年稍早因天氣溫暖和供應過剩而跌至3年半低點。

在西德州，生產商正在付費讓托運人接收它們的天然氣。自3月以來，該地區瓦哈中心的價格在幾個交易日中一直低於零，這表明供應大幅超過需求和管道運輸能力。

貝克休斯的數據顯示，上周美國石油鑽井平台數量為508座，較去年同期減少82座；而活躍天然氣鑽井平台數量為110座，是2022年1月以來的最低水準。

合約鑽井公司Enterprise Offshore Drilling執行長詹姆斯(Brad James)表示，融資管道的減少以及投資人要求提供更高回報的壓力，也限制了石油產量的擴張。

生產商密切關注甲烷排放量超過一定門檻而向生產商收取的潛在費用，這是生產商密切關注的另一項成本。今年的收費標準為每噸900元，到2026年將升至每噸1500元。