經濟續成長 戴蒙對軟著陸不樂觀

美國最具影響力的銀行家、摩根大通 執行長戴蒙對投資 人表示，他仍然預計美國經濟今年將保持韌性並實現成長。但他擔心，包括俄烏戰爭和以哈衝突在內的地緣政治事件，以及美國的政治兩極化，可能會創造出一種環境，「很可能會帶來比二戰以來任何事情都黯然失色的風險」。

這些評論來自戴蒙的年度股東信。他經常利用這封信來討論政治、監管和全球事件等廣泛話題，以及這對摩根大通以及更廣泛的經濟可能的意義。

戴蒙表示：「美國的全球領導地位正在受到外部其他國家和內部兩極化選民的挑戰。」「我們需要找到方法擱置分歧，以民主的名義與其他西方國家合作。在這個重大危機時期，團結起來保護我們的基本自由，包括自由企業，至關重要。」

他特別擔心美國政府和其他國家持續大量赤字支出，以及美國等國家需要重新軍事化並繼續建造綠色基礎設施，所有這些都可能使通膨率高於預期。

由於這些問題，戴蒙表示，他對美國經濟將實現「軟著陸」不太樂觀，他將其定義為與大盤相比，經濟溫和成長的同時通膨和利率下降。雖然投資人預計軟著陸的可能性為「70%到80%」，但他認為，實現這種理想結果的可能性「要小得多」。

他說，「這些重大且前所未有的力量讓我們保持謹慎，」他說。

與許多其他執行長一樣，戴蒙表示，他看好人工智慧 的前景。並表示，到目前為止，該銀行已發現400個人工智慧適用案例，特別是在該銀行的行銷、詐欺和風險部門。該行也正在探索在軟體開發和一般員工生產力計劃中使用人工智慧。

他說，「我們完全相信人工智慧將是非凡的，並且可能像過去數百年的一些重大技術發明一樣具有革命性：像是印刷機、蒸汽機、電力、電腦和互聯網等。」