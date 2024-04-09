財經簡訊

台積電 獲晶片 法案66億補助

根據拜登政府宣布的初步協議，台積電(TSMC)亞利桑納州 子公司將獲得美國政府高達66億元的資金。根據美國《晶片與科學法案》(CHIPS)的不具約束力協議，這筆資金將支持台積電在亞利桑納州鳳凰城投資超過650億元，建造三座尖端製造工廠。根據CHIPS法案，這家台灣跨國半導體公司還有資格獲得約50億元的提案貸款。商務部長雷蒙多在新聞發布會上表示，該協議意義重大，並補充說與台積電的合作將把「世界上最先進晶片的製造帶到美國本土」。

葉倫可能對中綠能課稅

財政部長葉倫表示，不排除對中國綠色能源出口採取任何措施，包括潛在的關稅。在被問及如果中國不調整其產業激勵措施，華盛頓是否可能徵收關稅時，她說，「目前我不會排除任何可能性，我們要把一切都放在桌面上。我們希望與中國合作，看看能否找到解決方案。」她在接受《CNBC》採訪時說道：「我考慮的不是出口限制，而是宏觀經濟政策的一些轉變，以及減少對企業的補貼，特別是地方政府的補貼。」不過她仍強調需要在綠色科技領域創造一個公平的競爭環境。

諾和重新申請收購Catalent

Wegovy生產商諾和諾德(Novo Nordisk)發言人表示，諾和諾德母公司已向美國聯邦貿易委員會(FTC)重新提交申請，要求批准以165億元收購製造外包商Catalent的交易。諾和諾德基金會上月表示同意收購Catalent，以提高減肥藥Wegovy的產量。交易完成後，它將以110億元的價格將Catalent的3個填充廠出售給諾和諾德。但Catalent在與FTC非正式討論後撤回3月4日提出的申請，並於4月2日重新提出申請。

黑石百億收購公寓收入REIT

資產管理公司黑石(Blackstone)將以包括債務在內的100億元現金收購俗稱AIR Communities的私人租賃住房公司Apartment Income REIT。根據協議，黑石集團將支付每股39.12元的價格收購該REIT的每股股份，較5日收盤價溢價約25%。黑石房地產全球聯席主管梅格吉(Nadeem Meghji)說，「AIR Communities代表我們收購的最高品質大型公寓投資組合，並且位於多戶型基本面強勁的市場。」