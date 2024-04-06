投資人看好美經濟推動美股續漲 待下周開跑財報季驗證

隨財報季迫近，比起Fed會降息幾次，投資人更在意的是消費者支出和企業獲利。（路透）

美國股市周五全面走高，就業數據出奇強勁，一面預告利率可能保持在較高水準，一面也表示美國經濟會持續帶動企業業績。美國企業下周開始陸續公布第1季財報，投資 人將密切關注業者對經濟和通膨的看法。

道瓊工業指數周五上漲307點，史坦普500指數和那斯達克綜合指數各漲1.1%和1.2%。

不過，顧及大宗商品價格上漲、地緣政治緊張局勢和聯準會（Fed）可能減少降息 ，史坦普500指數一周下來仍跌1%，創下1月初來最大單周跌幅。道瓊工業指數跌2.3%，那斯達克綜合指數也跌0.8%。

費城半導體指數和台積電ADR周五雙雙上漲1.3%和1.2%，費半周線跌1.8%，台積電ADR周線卻逆勢上漲3.9%。

美國10年期公債殖利率 周五躍升至4.377%，是去年11月來最高水準。

BOK Financial基金經理人威特（Steve Wyett）說：「3月就業報告無懈可擊，只有指望Fed降息的人可能感到失望。我們仍然預料Fed下一步是降息，但目前幾乎沒有急迫感。」

Independent Advisor Alliance 投資長薩卡雷里（Chris Zaccarelli）指出，比起Fed會降息幾次，投資人更在意的是消費者支出和企業獲利。

達美航空（Delta Air Lines）和摩根大通（JPMorgan Chase）等公司下周將率先公布第1財報。投資人也將關注下周三公布的3月消費者物價（CPI）數據。

據LSEG統計，分析師預料第1季獲利將成長5%，是2023年第2季來最低增幅。他們認為，由於高利率、大宗商品成本以及通膨放慢導致企業定價能力下降，企業利潤將受壓縮。去年第4季獲利成長10.1%。

投資人也關注油價走勢。布蘭特原油期貨連續四周上漲，周五收在每桶91.17美元。油價上漲可能帶給美國消費者壓力，儘管利率上升，他們迄今仍繼續支出。

此外，史坦普500指數成份股企業按未來12個月獲利估算的本益比為20.7倍，接近3月底觸及兩年多來高點21.2倍。

BMO財務管理銀行投資長馬永裕（Yung-Yu Ma）說：「如果股市要繼續有顯著長進，不僅得達到、且可能得超過市場所估的獲利水準。」