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谷歌母公司Alphabet 傳考慮收購市值333億美元HubSpot

編譯季晶晶／綜合外電
谷歌母公司Alphabet正在評量收購市值333億美元線上行銷軟體公司HubSpot的可能性。（取材自HubSpot官網）
谷歌母公司Alphabet正在評量收購市值333億美元線上行銷軟體公司HubSpot的可能性。（取材自HubSpot官網）

根據知情人士，谷歌母公司Alphabet在評量收購市值333億美元線上行銷軟體公司HubSpot的可能性。

在美國總統拜登政府加强對科技業監管審查的背景下，如果Alphabet提出收購，這將是大型科技公司嘗试巨額交易的罕見案例。

這筆潛在的收購交易將是Alphabet有史以來規模最大的一次，該公司截至12月底坐擁1,109億美元現金，現在將能把其中一部分投入使用。

消息人士透露，Alphabet近幾天與摩根士丹利的投銀人員會商對HubSpot的潛在收購。消息人士補充，Alphabet反覆研究該出價多少，以及反壟斷監管機構是否會批准兩家公司的結合。

受這項消息的影響，HubSpot股價周四一度暴衝11%到693.85美元，稍後回檔到657.85美元，漲中幅近5%。Alphabet股價則下跌2.83%，收在151.94美元，盤後續跌到151.94。HubSpot於2014年上市，為通常擁有2,000名員工以下的公司提供營銷軟體。

該公司2023年營收為22億美元，淨損1.763億美元。儘管虧損，但投資人看好這家總部位於麻薩諸塞州劍橋市的公司，推動其股價在12 個月內飆漲50%。

拜登 投資 谷歌

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