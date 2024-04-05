花旗：可可、咖啡可能再漲價

迭創新高紀錄的可可和咖啡價格還有再上漲的空間。（路透）

花旗表示，由於惡劣的天氣條件和需求預期，可可和咖啡 價格創紀錄的行情可能還有進一步上漲的空間。

紐約ICE可可期貨4日下跌1.6%至每噸9370元。該合約最近首次突破1萬元大關，今年至今已飆升超過120%。

花旗預計未來3到4周可可交易價格將穩定在每噸9000到1萬元之間。

花旗表示，可可豆加工產生的可可粉是衡量需求的指標，將成為決定價格是否進一步上漲的關鍵因素。

花旗表示，第1季研磨數據大幅萎縮以及原產地加工量下降，可能足以讓紐約和倫敦可可市場下跌高達25%，下探7000至7500元區間。

該行分析師表示：「但如果可可研磨量僅小幅下降，一如2023年第4季的情況，且產業聲明暗示消費者的抵制有限，那麼貿易商可能會迅速上看每噸1.1至1.2萬元。 」

惡劣的天氣條件和疾病影響了西非的生產，該地區供應全球約70%的可可。兩個最大生產國象牙海岸和迦納最近遭受大雨、乾熱和疾病的雙重打擊。

荷蘭合作銀行在2024年年度展望中表示，近幾個月來，東南亞 大部分地區、印度、澳洲和非洲部分地區與聖嬰現象相關的乾旱，支撐了糖、咖啡和可可等軟性商品價格上漲。

至於咖啡，花旗在展望中表示，短期和中期價格可能會上漲。

5月交貨的阿拉比卡咖啡期貨價格3日攀升至每磅2元的關鍵關卡，創下今年新高。該合約4日上漲1.8%至2.07元。

花旗資深大宗商品策略師多西(Aakash Doshi)在最新研究報告中表示：「目前的走勢很大程度上歸因於越南 的熱浪影響了羅布斯塔咖啡的生產，從而為優質阿拉比卡咖啡豆提供了替代性支持。」

花旗表示，最近的咖啡價格走勢已經超過1.85元的短期目標，由於不利的天氣條件和進一步的資金流入等市場訊號，該團隊目前看好近期將反彈至2.1至2.2元之間。

該行表示，預計2024年阿拉比卡咖啡期貨交易價格將在1.88至2.15元之間；並補充說，如果現貨前景趨緊，它將進一步提高預測。