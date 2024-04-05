花旗：可可、咖啡可能再漲價
花旗表示，由於惡劣的天氣條件和需求預期，可可和咖啡價格創紀錄的行情可能還有進一步上漲的空間。
紐約ICE可可期貨4日下跌1.6%至每噸9370元。該合約最近首次突破1萬元大關，今年至今已飆升超過120%。
花旗預計未來3到4周可可交易價格將穩定在每噸9000到1萬元之間。
花旗表示，可可豆加工產生的可可粉是衡量需求的指標，將成為決定價格是否進一步上漲的關鍵因素。
花旗表示，第1季研磨數據大幅萎縮以及原產地加工量下降，可能足以讓紐約和倫敦可可市場下跌高達25%，下探7000至7500元區間。
該行分析師表示：「但如果可可研磨量僅小幅下降，一如2023年第4季的情況，且產業聲明暗示消費者的抵制有限，那麼貿易商可能會迅速上看每噸1.1至1.2萬元。 」
惡劣的天氣條件和疾病影響了西非的生產，該地區供應全球約70%的可可。兩個最大生產國象牙海岸和迦納最近遭受大雨、乾熱和疾病的雙重打擊。
荷蘭合作銀行在2024年年度展望中表示，近幾個月來，東南亞大部分地區、印度、澳洲和非洲部分地區與聖嬰現象相關的乾旱，支撐了糖、咖啡和可可等軟性商品價格上漲。
至於咖啡，花旗在展望中表示，短期和中期價格可能會上漲。
5月交貨的阿拉比卡咖啡期貨價格3日攀升至每磅2元的關鍵關卡，創下今年新高。該合約4日上漲1.8%至2.07元。
花旗資深大宗商品策略師多西(Aakash Doshi)在最新研究報告中表示：「目前的走勢很大程度上歸因於越南的熱浪影響了羅布斯塔咖啡的生產，從而為優質阿拉比卡咖啡豆提供了替代性支持。」
花旗表示，最近的咖啡價格走勢已經超過1.85元的短期目標，由於不利的天氣條件和進一步的資金流入等市場訊號，該團隊目前看好近期將反彈至2.1至2.2元之間。
該行表示，預計2024年阿拉比卡咖啡期貨交易價格將在1.88至2.15元之間；並補充說，如果現貨前景趨緊，它將進一步提高預測。
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