皮卡跨界車推動 福特銷量增6.8%

福特汽車表示，在皮卡車、跨界SUV 和混合動力車需求的推動下，第1季美國汽車銷量成長6.8%。

由於過去幾個月生活成本上升，越來越多買家傾向於購買更便宜的車輛。該汽車製造商經濟實惠的小型Maverick皮卡車的銷量猛增近82%至3萬9061輛。

福特去年年底也提高了起價2萬3815元的Maverick產能，以滿足強勁的需求，。

隨著美國汽車銷量延續近期的強勁趨勢，這家底特律汽車製造商的整體銷量為50萬8083輛，而去年同期為47萬5906輛。

通用汽車2日表示，由於商業客戶交車量減少，第1季美國汽車銷量下降，但強勁的零售需求幫助其銷售量超過豐田 汽車的北美部門。

根據Wards Intelligence發布的數據，總體而言，美國3月新車銷量按季節調整後的年率計算約為1549萬輛。

福特混合動力車銷量年增42%至3萬8421輛，電動車 銷量成長86.1%。

福特表示，「人們對混合動力卡車和SUV的日益青睞」，有助其實現了最佳單季混合動力銷售。

豐田汽車北美公司2日表示，包括混合動力車和氫燃料電池車在它的電動車銷量本季成長約74%至20萬6850輛。