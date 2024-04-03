轉向新供應鏈 Rivian未達標

Rivian Automotive上季產量未達市場預期，因這家電動車 製造商為了降低成本和提高效率而轉向新材料供應商。

這家獲亞馬遜支持的公司在截至3月31日的第1季生產了1萬3980輛汽車，而Visible Alpha調查的8位分析師預計產量約為1萬4250輛。

當季產量年增約50%，但低於前季生產的1萬7541輛汽車。

生產R1T皮卡和R1S SUV 的製造商Rivian重申其全年產量預測，並計劃在第2季進行為期1周的停產，以升級其生產線。

該公司第1季交車量為1萬3588輛，環比下降約3%，低於2月預測的10%至15%降幅。

交車數據的下降速度低於該公司預期，這將緩解投資 人對電動車需求放緩的擔憂，因為消費者在不確定的經濟中尋求更實惠的混合動力汽車。

在過去幾個月，美國的買家選擇了混合動力車而不是純電動車，以避免更高的擁有成本，而且一些車型失去了聯邦稅收抵免的資格。

該公司表示已經額外生產了數千輛車輛，這些車輛尚未納入本季的數據中，因為這些車輛正在等待預計4月收到的零件。

Rivian上個月推出了更小更便宜的電動R2 SUV和R3跨界車，並表示將在其現有的美國工廠生產R2，為該公司節省超過20億元。