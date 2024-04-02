我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反花更多錢...她訂超低價廉航 起飛前1小時機票被取消

​馬斯克成德州奧斯汀最大私人雇主 但考慮買特斯拉的人變少了

美政府擬取消晶片研發補貼 加州民主黨高層籲收回成命

編譯劉忠勇／綜合外電
上個月，拜登總統宣布提供英特爾近200億美元的補助和貸款。但美國商務部上周五晚上表示，由於申請補助晶片生產的資金需求太大，將取消晶片法中補助研發的部分。（路透）
上個月，拜登總統宣布提供英特爾近200億美元的補助和貸款。但美國商務部上周五晚上表示，由於申請補助晶片生產的資金需求太大，將取消晶片法中補助研發的部分。（路透）

加州州長紐森和民主黨聯邦參議員巴迪亞（Alex Padilla）周一聯名呼籲拜登政府，勿撤銷對半導體研發設施建設和擴建的補貼。美國商務部上周五晚上表示，由於申請補助晶片生產的資金需求太大，將取消原本補助研發的部分。

紐森和巴迪亞呼籲商務部收回成命，他們表示「如果沒有對商用研發強有力的支持，我國在半導體業全球領導地位和超越外國競爭對手的能力將岌岌可危」。

紐森和巴迪亞說：「我們呼籲商務部重新考慮其決定，並確保藉由晶片法對商業研發的投資，促進創新並支持國內半導體製造業的復興。」

對此，商務部回應說，「我們持續評估計畫的優先順序，將晶片法資金的影響力發揮盡致」，並提到國會最近已決定撥款35億美元，確保軍用的晶片生產設施無虞。

商務部從未透露規劃撥給研發的額度，但有消息人士告訴路透，商務部官員討論過撥款規模在25億美元以上。晶片法的預算高達527億美元。

商務部長雷蒙多上個月表示，先進晶片公司已申請的金額超過700億美元，而他們會撥款280億美元給這些建案。

紐森和巴迪亞表示，另有110億美元是要撥給研發的，這筆資金「無法取代直接的商用投資」。

上個月，拜登總統宣布提供英特爾近200億美元的補助和貸款，其中一部分資金將用於英特爾在奧勒岡州希爾斯伯勒（Hillsboro）的研發中心。

商務部2月宣布啟動50億美元的國家半導體技術中心，目的在建立一個公私營合作的聯盟，進行先進半導體技術的研究和原型設計。

半導體設備製造商應用材料（Applied Materials）去年表示，計劃在矽谷投資多達40億美元投入研究中心，原本即被視為可獲政府研發補助的有力候選廠商。應用材料總部即在加州。

紐森和巴迪亞表示，加州已透過研發抵稅優惠和加洲競爭計畫投資數十億美元，支持擁有大型研發部門的半導體公司，其中包括輝達（Nvidia）、應用材料和科林研發（Lam）。

商務部 晶片 紐森

上一則

避險基金大咖葛里芬看好美經濟成長 但美債務不容忽視

下一則

川普淨資產一天蒸發10億美元 但DJT股票做空者還沒能賺到錢

延伸閱讀

拜登、川普都從未為職棒新球季開球 MLB百年傳統恐消亡

拜登、川普都從未為職棒新球季開球 MLB百年傳統恐消亡
拜登將放行對以最大筆軍售含50架F-15戰機 總額逾180億美元

拜登將放行對以最大筆軍售含50架F-15戰機 總額逾180億美元
拜登爺爺上線 復活節彩蛋活動安慰暴哭小女孩

拜登爺爺上線 復活節彩蛋活動安慰暴哭小女孩
紐時：中國網軍假扮川粉攻擊拜登 北京干預手法變

紐時：中國網軍假扮川粉攻擊拜登 北京干預手法變

熱門新聞

美國國會預算處警告，利率居高，使2026年的償債成本高達1兆美元，屆時公債市場可能打臉政府。（路透）

美債務滾雪球 恐爆發新危機

2024-03-27 02:00
印度孟買已超越北京，成為亞洲億萬富豪最多的城市。 歐新社

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

2024-03-27 08:39
AI熱潮拉動銅的需求，摩根大通分析師預測銅短缺現象加劇。（路透）

AI熱推動銅需求 小摩預測銅短缺加劇 最被看好的銅業股是這三支

2024-03-29 05:31
輝達執行長黃仁勳。(本報系資料照) 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

2024-03-31 07:12
狗狗幣28日大漲18%，市值已超越德意志銀行。（路透）

加密貨幣全面走揚 狗狗幣漲不停 市值已超越全球第八大銀行

2024-03-29 06:29
儘管目前市場仍認定2024年聯準會（Fed）可能降息三次且最快6月啟動，但隨著美國經濟持續強勁擴張、通膨也依然頑強，「零降息」機率已逐漸升高，不再是令人難以想像的情境。（路透）

今年Fed根本不會降息？專家提醒投資人正視這種可能性

2024-03-28 07:15

超人氣

更多 >
不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂

不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂
降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事

降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事
紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司
壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒

壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒
社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年