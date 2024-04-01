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減肥藥「錢」景看好 投資熱度直追AI

編譯劉忠勇／綜合報導

人工智慧（AI）投資熱潮銳不可當，但從投資熱度來看，另一領域投資機會減肥藥（obesity drug）市場毫不遜色。

總結第1季表現，推動AI的幕後功臣台積電上漲30.8%，但有兩檔已上市減肥藥的製藥公司禮來（Eli Lilly & Co.）和諾和諾德（Novo Nordisk）各上漲33.5%和26.2%。禮來市值去年8月超越台積電後便一路領先，成為全世界第九大公司。諾和諾德也榮登歐洲最有價值的上市公司，市值也直追台積電。

另有兩家後起之秀——丹麥製藥公司的Zealand Pharma和美國生技業者 Viking Therapeutics 也不遑多讓，日前先後宣布在減肥藥上有重大成果，股價一飛沖天，今年來股價表現甚至超越兩大製藥巨人。不僅如此，減肥商機還重振生技股久違的生機。

AI和減肥藥或許無法相提並論，但在規模或成長潛力上，卻足以等量齊觀。按輝達（Nvidia）執行長黃仁勳估計，在生成式AI帶動之下，未來五年全球布建資料中心「代表每年數以千億美元計的商機」。至於減重藥市場，也有不少分析師認為，再過五年每年的規模可達1000億美元。

目前減肥藥在歐美已有兩種選擇，禮來的 Zepbound以及諾和諾德的Wegovy。如同AI晶片在科技業掀起的需求盛況，這兩種注射藥物也供不應求。禮來和諾和諾德都砸下數十億美元來設法增加供貨。今年，諾和諾德斥資110億美元從康泰倫特（Catalent）買下了三座製造廠區。禮來高層2月在法說會上則表示，他們正展開公司成立以來最宏大的擴張計畫。

兩家公司也都表示，儘管這兩款減肥藥供應量正在增加，但仍無法解決今年供不應求的窘境。

相較於輝達在AI晶片市場一家獨大，減肥藥市場除了已有禮來和諾和諾德雙雄稱霸，還有多家爭鳴。多家藥廠紛紛投入類升糖素胜肽-1（GLP-1）促效劑用於減重的研發。

高盛日前發布報告指出，使用GLP-1的人口到2028年少則1000萬人，至多可達7000萬人。

不過，兩家公司推出的減肥藥價格不菲，像諾和諾德的Wegory一年份的藥得花上1.6萬美元。有期刊報告指出，這款藥只賣60美元即可獲利，可見利潤驚人。

Zealand執行長史汀斯柏格（Adam Steensberg）指出，目前的發展尚處於對抗肥胖的起頭，沒有先來後到之分。他相信開發減肥藥還有很大空間，「有220種疾病跟肥胖有關，未來，必須有更多選擇」。

對於減重藥帶來的效益，高盛看得更遠，「學術研究發現，人若過重，工作和生產力都會降低」。高盛看好的是，若新減肥藥普遍使用，肥胖造成的併發症一併降低，職場工作效益也會有所提升；美國若有6000萬人使用減肥藥，國內生產毛額（GDP）將增加1%。

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