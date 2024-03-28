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加密貨幣之王 班克曼佛萊德暴起暴落寫照

記者顏伶如／即時報導
班克曼佛萊德創辦的加密貨幣平台FTX宣告破產，他也因詐騙客戶80億而遭金融犯罪起訴。（路透社）
班克曼佛萊德創辦的加密貨幣平台FTX宣告破產，他也因詐騙客戶80億而遭金融犯罪起訴。（路透社）

兩年前，班克曼佛萊德(Sam Bankman-Fried)是年僅30歲的億萬富豪，住在巴哈馬要價3500萬元的豪華公寓，一邊過著與朋友派對的開心日子，一邊經營全世界市值最高的加密貨幣平台。兩年後的現在，他被關在紐約布魯克林(Brooklyn)曼哈頓大都會矯治中心(Metropolitan Correctional Center)，等待法官宣布刑期。

班克曼佛萊德創辦的加密貨幣平台FTX宣告破產，他也因詐騙客戶80億而遭金融犯罪起訴，去年11月陪審團裁定七項罪名全數定罪。聯邦檢察官求處40年至50年有期徒刑，曼哈頓聯邦法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan)28日則判處坐牢25年。

紐約南區聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)形容，這起案件是美國史上規模最大的金融詐騙。原本被奉為加密貨幣圈大神的班克曼佛萊德，跌落神壇之前個人淨資產上看260億。

2017年，在量化交易公司「簡街資本」(Jane Street)任職的他，在比特幣價格網站coinmarketcap.com發現數位貨幣有時候出現60%價差，因此憑直覺開始買賣套利。他在2022年接受CNBC新聞頻道訪問時說：「這是唾手可得的利益。」班克曼佛萊德發現，南韓比特幣價差最有賺頭，「泡菜溢價」(Kimchi Premium)現象讓比特幣在南韓遠遠超過海外交易所價格。

班克曼佛萊德成立貨幣對沖基金公司Alameda Research，有時靠著比特幣交易單日入帳百萬。一創業就輕鬆致富，讓他在2019年4月共同創辦國際加密貨幣交換平台FTX.com，獲得20億創投資金。

FTX商標出現在一級方程式賽車(Formula One)、邁阿密籃球比賽等場地，班克曼佛萊德誇下海口有朝一日要買下高盛集團(Goldman Sachs)。他逐漸活躍於華府，成為民主黨重要金主。

2022年的「加密貨幣寒冬」(crypto winter)讓對沖基金與貸款機構慘賠，班克曼佛萊德聲稱公司一切良好，但其實Alameda已經靠著借貸支撐，兩家放款機構雙雙破產。班克曼佛萊德後來則盜用FTX客戶資金。

貨幣 比特幣 破產

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