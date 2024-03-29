軟著陸+AI 推動美股本季漲勢

第一季美股受惠於強勁的經濟和AI題材。（路透）

美股在2024年迎來飆升，對經濟和降息 的樂觀情緒與對人工智慧(AI )商機的熱中相結合，為股市注入了強勁的動力。

史坦普500指數在2023年底開始飆升的基礎上，今年至今上漲逾10%；在1月底創下2年來首次歷史新高之後再連續創下十多次新高，沒有出現大幅回調，實現2019年以來最大的第1季漲幅。

今年上漲的關鍵在於投資 人對經濟即將實現「軟著陸」的信心，即通膨放緩但經濟避免嚴重下滑。

美國商銀全球研究部3月初發布的最新每月調查顯示，62%的基金經理人認為未來12個月經濟最有可能出現「軟著陸」，而只有11%的基金經理人預計會出現「硬著陸」。

本月稍早的聯準會會議維持今年3度降息的觀點，同時調升經濟前景，也讓許多投資人受到鼓舞。

看多美股的貝萊德投資研究所策略師在本周報告中表示，「隨著第2季開始，我們仍然看到風險資產的近期背景更加有利。」「我們認為，隨著越來越多行業採用AI，並且聯準會近期的資訊和通膨普遍下降提振了市場信心，樂觀的風險偏好可能會擴展到科技之外。」

這種樂觀情緒推高了股票估值。根據LSEG數據，史指的遠期本益比已攀升至21左右，為2年多來的最高水準。

在2023年引領潮流的一些大型企業持續推動股市發展。但在所有「七巨頭」科技股和成長股在2023年取得巨大收益之後，今年卻走勢歧異。

輝達繼續表現出色，在其AI黃金標準晶片的推動下，今年股價飆升超過80%。Meta Platforms是今年的另一個大贏家，Facebook母公司在2月首次發放股利，今年股價上漲約40%。

其他大型股的表現則沒有那麼好。蘋果下跌10%，這家iPhone製造商因其中國業務和反壟斷監管機構的壓力而受到損害。受電動車需求擔憂影響，特斯拉下跌約28%。