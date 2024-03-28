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今年Fed根本不會降息？專家提醒投資人正視這種可能性

編譯湯淑君／綜合外電
儘管目前市場仍認定2024年聯準會（Fed）可能降息三次且最快6月啟動，但隨著美國經濟持續強勁擴張、通膨也依然頑強，「零降息」機率已逐漸升高，不再是令人難以想像的情境。（路透）
儘管目前市場仍認定2024年聯準會（Fed）可能降息三次且最快6月啟動，但隨著美國經濟持續強勁擴張、通膨也依然頑強，「零降息」機率已逐漸升高，不再是令人難以想像的情境。（路透）

聯準會（Fed）今年不會降利率？儘管目前市場仍認定2024年Fed可能降息三次且最快6月啟動，但隨著美國經濟持續強勁擴張、通膨也依然頑強，完全不降息的機率已逐漸升高，不再是令人難以想像的情境。

發言極具影響力的Fed理事沃勒27日在一場演講中表示，2024年初通膨數據攀升，就業成長強勁，使他更堅定認為Fed「不急著」降利率。

追蹤美元對一籃貨幣走勢的美元指數（DXY）應聲上揚，攀抵六周來最高。

ING全球市場主管透納說：「聽起來，好像他（沃勒）對Fed今年寬鬆循環的看法已轉變，變成降息兩次，而他傳達的訊息是：降息幅度變淺，而且來得較遲。」

因此，透納認為，美元可能還有高點，美元指數升破104.50、直奔105.00的風險已增加。美元指數挺升0.2%至104.516。

今年Fed「零降息」可能性低但不容小覷

道瓊社報導，芝商所FedWatch網站顯示，時至今日，利率期貨市場交易員仍預期Fed今年降息三次，與Fed「點狀圖」呈現的官員預測相符，而且預估6月就啟動降息的機率仍在55%上下，儘管已比上周的70%降下來。同時，交易員認為2024年底聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.5%不變的機率則不到1%。

然而，Virtus Investment Partners首席經濟學家史邁斯說：「2024年Fed當然可能完全不降息，只要接下來幾個月的通膨數據不配合就會發生。」

史邁斯把今年「零降息」的機率估為20%左右，但他認為最可能的情境仍是降三次、每次降1碼（0.25個百分點），從6月起展開。

Income Research + Management資深投資組合經理人派克說：「雖離共識預測還遠得很，但在3月決策會議後，2024年不降息的看法已開始緩緩浮現，成為Fed未來可能利率路徑的邊緣選項。」他認為，只要通膨穩定滑向2%目標的展望仍飄忽不定，讓Fed對通膨達標缺乏信心，今年就可能不會降息，延續目前的觀望態度。

先鋒集團全球首席經濟學家戴維斯最近受訪時說：「Fed依據數據行事，應會考慮一種隱約成形、不一樣的風險：經濟不著陸（no landing），甚至經濟過熱的威脅。」

戴維斯指出，Fed或許會記取1960年代的教訓，當年Fed沒等到經濟降溫就啟動降息循環，結果後來不得不提高利率，以抑制再度猛竄的通膨。他說：「如果Fed謹慎行事，不想在2025年升息，2024年就可能選擇放棄降息。」

選前避嫌 6月後降息窗口緊閉

TS Lombard首席美國經濟學家布里茲28日接受CNBC節目專訪時表示，他認為Fed今年只降息一次或一次都不降的機率「變得相當高」。

布里茲說，現在市場預料最可能開始降息的時點是6月，因為「如果6月不降，6月後降息的機會窗口已關閉」。他解釋，美國總統大選11月將登場，Fed若要避免惹來為（現任總統）拜登連任助選的批評，就不會拖到選舉迫近時才出手，也不會在經濟表現仍十分強勁時降息。

他認為，唯有在美國經濟崩潰的情況下，Fed才會不避嫌、仍準備在6月以後降利率，但那是「非常艱難」的決定，「如果真的降，也是因為通膨降低，而他們不希望利率變得太限制性」。

只要經濟強健 今年不降息對美股無傷

布里茲說，即使Fed決定今年不降息，美股仍可能繼續漲。

他說：「美國是個非常龐大、多元的經濟體，是個非常大的國家。所以，絕不會每個地區、各行各業都表現良好。總是會有領先者和落後者...股票投資人的任務是挑選表現較佳、有價值的。但作為經濟學家，退一步以旁觀者分析，你會說，股市沒理由下跌。」

布利茲在日前發布的研究報告中指出，去年年中以來出爐的數據都指向經濟成長比預期強，在成長沒減緩的情況下，Fed能理直氣壯降息嗎？但就算今年不降息，「對股市來說也未必是壞消息，因為那顯示成長持續不輟。股市已經傳達那個訊號了」--年初迄今市場一再降低對降息的預期，標普500指數照樣迭創新高，就是最好的證明。

Bespoke Investment Group分析歷史數據發現，從Fed最末次升息到初次降息，期間美股報酬率偏高。一部分是因為投資人預期會降息，但也是因為經濟不需要Fed出手拯救。

強勁的成長意味更多產業和企業有盈餘成長可期，既有堅強的基本面支撐，股市漲勢可望擴散開來，從當紅的科技股擴及至各類股。如果2024年Fed不降息，美債殖利率會升高，但美股不至於崩跌。

降息 殖利率 美股

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