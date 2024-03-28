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限制刷卡費用 恐衝擊銀行獲利

財經新聞組／整理

華爾街分析師表示，由於支付網路Visa萬事達卡達成300億元和解協議，限制商家的信用卡和金融卡費用，美國銀行業的獲利可能會受到小幅打擊。

26日宣布的反壟斷和解協議是美國史上最大的反壟斷和解協議之一。如果得到法院批准，它將解決近20年前開始的全美性訴訟中大部分索賠。

根據Bankrate.com的數據，商家支付的刷卡手續費通常包括小額固定費用加上總銷售額的一定比例，平均每筆交易約為1.5%至3.5%。

摩根大通表示：「初步估計，在採取任何使用零售卡交易量的緩解措施之前，每股獲利的影響約為1%-2%，但刷卡手續費可能因交易而異。」

經紀公司Evercore ISI表示，降低和限制手續費會影響靠收費產生收入的發卡銀行，但不會對Visa和萬事達卡產生重大財務影響，「取消反轉向限制並透過提供有競爭力的定價，商家會鼓勵更多現金交易或更便宜的借記卡交易。」

根據和解條款，Visa和萬事達卡同意在3年內將刷卡費率降低至少4個基點，並確保5年內平均費率比當前平均低7個基點。

華爾街分析師預計，銀行將透過與信用卡網路分擔影響和削減獎勵費用來吸收大部分收入損失。

對於貸款銀行來說，卡片是最有甜頭、最穩定的收入來源之一，但大多數大型銀行不會透露手續費比率，而且金額通常會根據卡片類型而有所不同。

TD Cowen分析師在報告中表示，「小型銀行和信用合作社可能會反對這項交易或試圖與之抗爭。這是因為它可以使沃爾瑪或其他大型零售商能夠與大型銀行達成信用卡交易，在結帳刷卡時提供折扣。」

該券商表示，和解協議對第一資本(Capital One)斥資350億元收購Discover Financial的交易構成潛在風險，預計該交易將面臨嚴格的反壟斷審查。

萬事達卡 信用卡 Visa

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