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需求高價格漲 嘉年華升財測

財經新聞組／整理

旗下擁有冠達郵輪(Cunard)和荷美郵輪(Holland America Line)的嘉年華郵輪(Carnival Corp)調升全年獲利預期，看好郵輪假期創紀錄的需求以及更高的價格。

郵輪公司目前的訂位率創下歷史新高，因為遊客轉向更便宜的海上體驗，而不是預訂酒店或航班等昂貴的陸上替代品，這使得營運商可以提高價格。

執行長韋恩斯坦(Josh Weinstein)表示：「這是今年一個美妙的開端。」「我們又實現強勁的一季，各項指標表現都超出預期；同時前一季具有里程碑意義，以相當高的價格創下史上最高訂位量。」

LSEG數據顯示，該公司第1季營收升至54.1億元，大致符合分析師預期。

該公司表示，2024年底前的訂位量仍是有史以來最好的一年，客戶第1季訂金總額達到70億元的歷史新高。

為了吸引更多訂位數，各郵輪公司還在最重要的一月至三月旺季期間為其當年的機票和行程提供特別優惠和折扣。

嘉年華1月時表示，2024年上半年艙位幾乎已被訂滿。並補充說，今年強勁的需求趨勢預計將抵消紅海地區船舶航線繞行的影響。

該郵輪營運商目前預計2024年調整後每股獲利為98分，高於先前預測的93分。根據LSEG的數據，分析師平均預期每股獲利為1元。

華郵

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