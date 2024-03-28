美股最前線/牛市已近盡頭 再漲空間有限

高盛資產管理(GASM)表示，鑑於宏觀經濟背景，美股「上漲空間有限」，投資人應該往其他地方去尋找更好的機會。

面對過去兩年聯準會 激進的貨幣 政策緊縮，美國經濟出乎意料地具有韌性，無視2023年經濟衰退的預期。

雖然GSAM的基本預期是聯準會實現軟著陸，並使美國經濟避免衰退，但國際市場策略主管艾許利(James Ashley)表示，如果衰退真的到來，那也將會是在今年。

他說，「聯準會在2022年3月才開始升息，因此在談論2023年的衰退風險時，假設貨幣政策傳導到實體經濟的速度非常快。現在看來當時的想法實在是不成熟。」

他指出，「貨幣政策的運作通常會有大約兩年的落後時間，所以如果要看到經濟衰退、前提是『如果』，基本情況是不會陷入經濟衰退，但如果真要經歷過經濟衰退，應該是在2024年，而不是2023年。」

艾許利指出，對於股市來說，「一點點疲軟是最好的狀況」，因為相關的通貨緊縮壓力使聯準會有能力開始降息，但由於市場已經消化了很多預期的政策寬鬆，GSAM仍然認為最近的牛市可能已經走到盡頭了。

他總結指出，「我們的確傾向於認為美股目前估值合理，但這些估值的上漲空間有限。更好的機會可能在其他市場。」

艾許利表示，就新興市場而言，印度 被視為具有「策略性長期成長代表性」，「許多其他經濟體由於長期和周期性原因開始放緩，但就印度而言，我們看到非常顯著的復甦開始。」「當地經濟在可預見的未來可能以兩位數的名目GDP成長率成長。」

日本股市在2023年和今年表現強勁，但艾許利認為，這項重大貨幣政策轉變意味著它們有更大的運作空間，「日本的通膨不是問題，而是解決方案，它就是這樣一個經濟體。這是解決30年來問題的一個辦法。」（財經新聞組）