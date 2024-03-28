亞馬遜 在波蘭遭罰款780萬

波蘭消費者監管機構UOKiK表示，亞馬遜因在產品供應和交貨日期方面誤導消費者，而被處罰款3100萬茲羅提，約合780萬元。該監管機構表示收到不少未收到訂單的顧客投訴。UOKiK負責人克羅斯特尼(Tomasz Chrostny)表示：「普通消費者有權認為商家提供的購買選項、供貨情況和交貨時間不會出現誤導情事。」他表示，UOKiK對一些做法提出質疑，例如在螢幕上顯示計時器，指示應下訂單的時間段，但不能保證訂單會在指定時間送達。

利率 雖降 上周房貸申請持平

通常繁忙的春季房市正在展開，但房貸需求卻沒有改變。根據抵押貸款 銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周申請量基本持平，較前周下降0.7%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸款平均合約利率從6.97%降至6.93%；購屋房貸申請量較前周下降0.2%，較去年同期下降16%。房貸再融資申請本周下降 2%，較一年前同周下降 9%。如今的房貸利率仍較去年同期高出約半個百分點，因此最近的借款人沒有再融資的動力。任何擁有比這更早申請房貸的人，其利率可能是目前的一半。

福特推出新一代V8野馬車型

福特汽車認為野馬銷量仍有成長空間，推出最新一款配備傳統V8引擎的美國肌肉車。野馬最接近的美國競爭對手在去年12月結束了肌肉車生產。通用汽車停止生產雪佛蘭Camero；Stellantis停止生產道奇Challenger V8，並於今年稍後推出新款全電動肌肉車，並預計在2025年推出配備雙渦輪增壓直列6缸引擎的汽油動力車型。野馬在國內和國際上仍然是福特良好的業務。

簡化營運 金佰利將重組部門

面紙製造商金佰利(Kimberly-Clark)表示將重組為三個業務部門，以簡化營運並削減成本。這家總部位於德州歐文的消費品製造商表示，未來3年將產生約15億元的相關成本。現金成本預計約占一半，主要與裁員有關，但未透露將裁員的數量。重組後的業務部門現在將包括北美業務、國際個人護理業務以及國際家庭護理和專業業務。規劃中的供應鏈現代化預計將產生超過30億元的總生產力和5億元的營運資金節省，這些資金將用於成長投資。