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速食業者 全力鞏固低收入客層

財經新聞組／綜合報導
速食業者競相推出超值菜單穩定低收入客層。（路透）
速食業者競相推出超值菜單穩定低收入客層。（路透）

速食店和餐廳的價格失控讓人們心驚膽跳，麥當勞和溫蒂等速食連鎖店高層擔心失去精打細算的顧客。

根據顧問公司Revenue Management Solutions上月的民調，大約四分之一年收入低於5萬元的消費者速食消費越來越少；大約有一半的消費者表示越來越少去速食休閒和全方位服務的餐廳。

食品價格上漲導致精打細算的食客減少開支。無論是在家中或餐廳消費，2021年1月至2024年1月食品價格上漲了20%，這是史上來最快的漲幅。最近的一項人口普查家庭調查顯示，年收入低於3.5萬元的人中有一半難以支付日常開支，近80%的人因近期物價上漲而感到中度或「非常」壓力。

根據最新的美國人口普查數據，2022年約三分之一的美國黑人家庭和21%的美國白人家庭收入低於3.5萬元。

對於經常宣傳價格實惠形象的速食業者來說，低收入消費者是客戶群的重要組成部分，也是長期趨勢的領頭羊。但他們通常也是最先削減支出、最後回頭的顧客。

但現在，連鎖店可能不再像過去那樣拚命追逐顧客，因為即使客流量下降，銷售在價格上漲的支撐下仍保持穩定。

例如，早在2008年，賽百味就在全美推出5元的一呎三明治，成為大衰退時期的招牌商品。促使競爭對手競相為精打細算的顧客推出超值優惠，例如百勝餐飲集團肯德基的「5元塞滿一盒」。

2016年，麥當勞在經歷長期銷售下滑之後，推出一項名為「McPick 2」的自選套餐，允許顧客以2元價格選擇兩種商品。幾個月後，溫蒂漢堡推出4塊4元的優惠；漢堡王則推4元5個。必勝客也有一份5元的「風味菜單」。

而現在，產業分析師表示，連鎖店不再全面削減菜單和大幅折扣，而是變得更有選擇性，針對特定人群或將其限制在特定的用餐時間或通路，例如其應用程式或僅供外送。

人口普查 麥當勞 低收入

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