投資人屏息以待 Fed展開降息還有誘因？小摩分析「一動不如一靜」

摩根大通市場策略和固定收益主管艾洛諾芙認為，Fed缺少現在降息的理由。 （路透）

投資 人正屏息以待聯準會（Fed）調降利率，但Fed目前沒有理由這麼做。

Business Insider報導，摩根大通（小摩）市場策略和固定收益主管艾洛諾芙（Oksana Aronov）說，Fed在現行的環境下，缺乏具說服性的理由來降息 。

她表示：「如果我是鮑爾，我現在展開動作的誘因是什麼？美國經濟仍強韌，失業率低於Fed認定的中性水準，通膨率–即便是長期預期–也高於設定的目標，顯示美國經濟未受到利率限制。」

她認為，基本上若一個東西沒有壞掉，就沒有修理的必要，「若沒有事情崩壞，很難想像他們會展開行動。」

艾洛諾芙表示，事實上，2024年的美國經濟成長預期還見到增長。根據Fed新近公布的經濟預期，官員預期今年實質國內生產毛額（GDP）的增長率為2.1%，高於12月預估的1.4%。

阿波羅全球管理公司合夥人史洛克（Torsten Sløk）等經濟學家預測，今年Fed不會降息。艾洛諾芙說，若此事成真，會為固定收益投資人造成麻煩。

她表示，隨著時間過去，會持續帶來失望，因為10年期美國公債的殖利率 很大程度上反映的是2%通膨率，「若你設定10年期公債殖利率是經濟成長率加上通膨率，這並未反映目前的成長和通膨情勢，以及Fed引導的方向。」

至於股票方面，情況略有不同。艾洛諾芙表示，在市場的降息預期下，股市相當熱絡，儘管降息題材似乎被強勁的企業獲利蓋過，這賦予股市更多上漲動能。