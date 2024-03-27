我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩開獎 新州幸運兒一票獨得11.3億

保護小房東 紐約市議員擬提住半年才享權益

投資人屏息以待 Fed展開降息還有誘因？小摩分析「一動不如一靜」

編譯陳律安／綜合外電
摩根大通市場策略和固定收益主管艾洛諾芙認為，Fed缺少現在降息的理由。 （路透）
摩根大通市場策略和固定收益主管艾洛諾芙認為，Fed缺少現在降息的理由。 （路透）

投資人正屏息以待聯準會（Fed）調降利率，但Fed目前沒有理由這麼做。

Business Insider報導，摩根大通（小摩）市場策略和固定收益主管艾洛諾芙（Oksana Aronov）說，Fed在現行的環境下，缺乏具說服性的理由來降息

她表示：「如果我是鮑爾，我現在展開動作的誘因是什麼？美國經濟仍強韌，失業率低於Fed認定的中性水準，通膨率–即便是長期預期–也高於設定的目標，顯示美國經濟未受到利率限制。」

她認為，基本上若一個東西沒有壞掉，就沒有修理的必要，「若沒有事情崩壞，很難想像他們會展開行動。」

艾洛諾芙表示，事實上，2024年的美國經濟成長預期還見到增長。根據Fed新近公布的經濟預期，官員預期今年實質國內生產毛額（GDP）的增長率為2.1%，高於12月預估的1.4%。

阿波羅全球管理公司合夥人史洛克（Torsten Sløk）等經濟學家預測，今年Fed不會降息。艾洛諾芙說，若此事成真，會為固定收益投資人造成麻煩。

她表示，隨著時間過去，會持續帶來失望，因為10年期美國公債的殖利率很大程度上反映的是2%通膨率，「若你設定10年期公債殖利率是經濟成長率加上通膨率，這並未反映目前的成長和通膨情勢，以及Fed引導的方向。」

至於股票方面，情況略有不同。艾洛諾芙表示，在市場的降息預期下，股市相當熱絡，儘管降息題材似乎被強勁的企業獲利蓋過，這賦予股市更多上漲動能。

殖利率 降息 投資

上一則

AI狂潮讓台日韓股市成大贏家 高盛看好台股一年內站上21000點

下一則

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

延伸閱讀

Fed今年降息幾次？專家：沒必要降 不降對美股也無所謂

Fed今年降息幾次？專家：沒必要降 不降對美股也無所謂
PIMCO擔心通膨衝擊美債價格 聯準會降息恐比其他主要央行慢

PIMCO擔心通膨衝擊美債價格 聯準會降息恐比其他主要央行慢
對美通膨下降有信心 降息態度卻轉審慎？Fed官員曝情勢「混沌不明」

對美通膨下降有信心 降息態度卻轉審慎？Fed官員曝情勢「混沌不明」
高盛：歐美今年降息 將帶動大宗商品上漲 但應注意這件事

高盛：歐美今年降息 將帶動大宗商品上漲 但應注意這件事

熱門新聞

退休族不妨投資兩年為期、利息4.5%的定存。(歐新社)

聯準會降息有譜 退休族、購屋族可投資年利率4.5%定存

2024-03-20 12:09
小米汽車SU7定價傳人民幣26.6萬元起。（取自小米汽車微信公眾號）

不是9萬9 小米汽車定價「內部大幅下調」傳是這個數

2024-03-20 12:01
FILE PHOTO: A smartphone with a displayed TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-03-17，數位典藏序號：20240318034159041】

全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀

2024-03-24 19:52
在科技巨頭輝達發布重要公告後，交易員也密切關注這家公司。路透

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

2024-03-19 16:52
瑞士馬特洪峰是近年貨幣政策辯論的重要比喻：利率走勢是否會像此山陡峭的三角錐般，升得急、降得也猛。(路透)

降息如下山...台灣意外利率決策能為全球央行引路？

2024-03-22 09:46
小米董事長雷軍18日在個人微博評論「特斯拉將於4月1日漲價」一事，並再次回應了小米汽車SU7定價。（路透）

雷軍：特斯拉太牛了…小米汽車物超所值

2024-03-20 12:25

超人氣

更多 >
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
大學讀這3科系 畢業5年薪水低於4萬元

大學讀這3科系 畢業5年薪水低於4萬元
中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金
意外早有跡象？ 撞橋貨輪示警離港時「失去動力」

意外早有跡象？ 撞橋貨輪示警離港時「失去動力」
撞橋前船員狂發求救訊號...當局火速擋車上橋 州長大讚「英雄」

撞橋前船員狂發求救訊號...當局火速擋車上橋 州長大讚「英雄」