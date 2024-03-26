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Visa和萬事達同意降刷卡費 美國商家五年省300億美元

編譯劉忠勇／綜合外電
Visa和萬事達卡（Mastercard）和美國商家終於達成美國史上反壟斷案的重大和解。（美聯社）
Visa和萬事達卡（Mastercard）和美國商家終於達成美國史上反壟斷案的重大和解。（美聯社）

Visa和萬事達卡（Mastercard）同意對信用卡刷卡手續費設限，美國商家宣稱未來五年至少可省下300億美元支出，纏訟近20年後，雙方終於達成美國史上反壟斷案的重大和解。

代表商家的律師周二發布新聞稿說，這項協議也允許零售商在結帳時對使用Visa或Mastercard信用卡的消費者加收額外費用，並使用定價策略來引導客戶使用成本較低的信用卡。

信用卡刷卡手續費的爭訟可追溯至少到2005年，這些費用也稱交換費（intercharge），是發卡銀行利潤的主要來源，也是回饋獎勵的主要財務來源。

這個費用占購物金額約2%，去年總金額即超過1,000億美元。費率是Visa和Mastercard定的，但實際上大部分收入歸給發卡的銀行。也就是說，摩根大通、美國銀行和花旗集團在內發行Visa和Mastercard卡的銀行，可能會因這次讓步而受影響。

以美國最大銀行摩根大通為例，去年刷卡交換費收入為310億美元，扣除用戶回饋、支付給合作方和其他成本後，信用卡收入為48億美元。

根據協議，Visa和Mastercard同意在至少三年對商家收取的刷卡費降低至少4個基點。代表商家的律師表示，未來五年內，這兩個支付網路的系統刷卡費用必須至少低於目前平均值7個基點，並由獨立會計師來審核。

零售商如今也可以對使用信用卡付費的消費者加收費用，且可以根據不同信用卡來調整價格。舉例來說，使用交換費較高的Chase Spphire Reserve 的Visa Infinite 無限卡的消費者，結帳時可能會支付比使用 Chase Freedom Unlimited卡更高的費用。

信用卡 Visa 摩根大通

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