我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防顧客被下藥 加州部分酒吧7月起須提供檢測試劑

衛報揭X在美使用者暴跌23% 馬斯克回應暗酸

波音高層大地震 執行長、董座接連請辭

編譯盧思綸／綜合報導

英國金融時報報導，飛機製造商巨頭波音公司接二連三出包後，如今傳出高層人事大地震，除了執行長凱爾洪（Dave Calhoun）將在年底辭去執行長之外，董事長凱爾納（Larry Kellner）將不會在5月年度股東大會上競選連任，商用飛機部門總裁暨執行長迪爾（Stan Deal）則將立即退休

執行長凱爾洪在25日給全體員工的信中寫道，「眾所周知，阿拉斯加航空1282班機事故對於波音公司來說是個分水嶺。 我將在今年年底辭去執行長一職是董事會已經做好的準備，管理和治理層面也將迎來一系列變化。」

另外，波音在聲明中表示，凱爾納將不會競選連任，並在5月公司年度會議後離開董事會，由2020年加入董事會的莫蘭科夫（Steve Mollenkopf）接任董座；商用飛機部門總裁暨執行長迪爾也將離開公司且立即生效，由營運長波普（Stephanie Pope）接棒。

目前傳出營運長波普、開利全球公司（Carrier Global）兼波音董事吉特利（David Gitlin）和勢必銳（ Spirit Aerosystems）執行長夏納翰（Patrick Shanahan）都是可能接替執行長一職的人選。

分析指出，波音最熱銷的737 Max型客機不斷發生安全事故，導致負面輿論持續發酵，高層不得不做出人事大改組的決定。

退休 地震

上一則

2月耐久財訂單增1.4% 優於預期

下一則

汽車界蘋果 Fisker被迫下市

延伸閱讀

波音執行長、董座接連請辭 新CEO可能人選曝光

波音執行長、董座接連請辭 新CEO可能人選曝光

基輔：擊落俄軍2枚彈道飛彈 殘骸砸中2棟建築釀10傷

基輔：擊落俄軍2枚彈道飛彈 殘骸砸中2棟建築釀10傷
波音管理層改組 執行長將在年底辭職 激勵股價勁揚逾3%

波音管理層改組 執行長將在年底辭職 激勵股價勁揚逾3%
2024全球超級選舉年 聯合國：反移民言論激增

2024全球超級選舉年 聯合國：反移民言論激增

熱門新聞

退休族不妨投資兩年為期、利息4.5%的定存。(歐新社)

聯準會降息有譜 退休族、購屋族可投資年利率4.5%定存

2024-03-20 12:09
小米汽車SU7定價傳人民幣26.6萬元起。（取自小米汽車微信公眾號）

不是9萬9 小米汽車定價「內部大幅下調」傳是這個數

2024-03-20 12:01
FILE PHOTO: A smartphone with a displayed TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-03-17，數位典藏序號：20240318034159041】

全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀

2024-03-24 19:52
在科技巨頭輝達發布重要公告後，交易員也密切關注這家公司。路透

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

2024-03-19 16:52
瑞士馬特洪峰是近年貨幣政策辯論的重要比喻：利率走勢是否會像此山陡峭的三角錐般，升得急、降得也猛。(路透)

降息如下山...台灣意外利率決策能為全球央行引路？

2024-03-22 09:46
小米董事長雷軍18日在個人微博評論「特斯拉將於4月1日漲價」一事，並再次回應了小米汽車SU7定價。（路透）

雷軍：特斯拉太牛了…小米汽車物超所值

2024-03-20 12:25

超人氣

更多 >
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金
中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡