我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓地鐵連傳命案 新裝安全圍欄擋不住落軌者

圖輯／巴爾的摩大橋倒塌前後照 怵目驚心

道瓊和史坦普500指數連三日下跌 NVIDIA結束連六日漲勢

編譯劉忠勇／綜合外電
輝達（Nvidia）結束六連漲，率大型科技股走低。（路透）
輝達（Nvidia）結束六連漲，率大型科技股走低。（路透）

美國股市周二下跌，未能守住早盤漲幅，道瓊工業指數和史坦普500指數連續三日走低。輝達（Nvidia）率大型科技股走低。投資人一面觀望通膨數據，以判斷聯準會（Fed）的政策動向。

道瓊工業指數下跌31.31點，跌幅0.1%，報39,282.33點；史坦普500指數回落14.61點，跌幅0.3%，報5,203.58點；那斯達克綜合指數下挫68.77點，跌幅0.42%，收在16,315.70點。

美國10年期公債殖利率從前一天的4.252%降至周二的4.233%，近來漲勢暫歇。

輝達結束了連續六天的漲勢，收盤下跌2%。美光科技(Micron Technology)周一創下歷史新高後繼續上漲1.4%。

蘋果（Apple）下跌0.7%，官方數據顯示，蘋果2月iPhone在中國出貨量下降約33%，可見蘋果這個最重要海外市場對iPhone的需求持續下滑。

美國2月耐久財訂單成長超出預期，而企業設備支出也顯示出初步的復甦跡象。在另一份報告中，世界大型企業研究會(Conference Board)表示，美國3月消費者信心指數持平於為104.7。

周二的交易主要是受到季末部位調整的牽動。據摩根士丹利估計，經過最新一輪股市大漲之後，退休基金可能需要賣出大約220億美元的全球股票並買進170億美元的固定收益資產，才能回到之前的資產配置水準。

Globalt Investments基金經理人Thomas Martin說，投資人普遍不擔心美股會出現大幅回調。雖然分析師通常會在市場過於樂觀時保持警惕，但他認為市場基礎強勁，續漲空間更大。

電動車製造商特斯拉上漲2.9%，執行長馬斯克宣布將向美國現有客戶和新客戶提供為期一個月的「全自動駕駛」(FSD)功能試用。

川普媒體科技集團（TMTG）與Digital World Acquisition Corp.（DWAC）完成反向併購後首日交易，大漲16.1%，收在57.99美元。

希捷(Seagate Technology)大漲7.4%，摩根士丹利將這家電腦硬碟製造商上調至「表現超越同業」 。

投資 輝達 史坦普500

上一則

布林肯會越南外長 討論到半導體產業擴大合作

延伸閱讀

美股擺脫二連跌 四大指開高 真實社群早盤急漲58%

美股擺脫二連跌 四大指開高 真實社群早盤急漲58%
美股連續二日下跌 輝達美光連漲續創新高

美股連續二日下跌 輝達美光連漲續創新高
高盛：史坦普500衝6000點

高盛：史坦普500衝6000點
非理性榮景再現？策略師紛紛上修史坦普500年終價預測

非理性榮景再現？策略師紛紛上修史坦普500年終價預測

熱門新聞

退休族不妨投資兩年為期、利息4.5%的定存。(歐新社)

聯準會降息有譜 退休族、購屋族可投資年利率4.5%定存

2024-03-20 12:09
小米汽車SU7定價傳人民幣26.6萬元起。（取自小米汽車微信公眾號）

不是9萬9 小米汽車定價「內部大幅下調」傳是這個數

2024-03-20 12:01
FILE PHOTO: A smartphone with a displayed TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-03-17，數位典藏序號：20240318034159041】

全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀

2024-03-24 19:52
在科技巨頭輝達發布重要公告後，交易員也密切關注這家公司。路透

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

2024-03-19 16:52
瑞士馬特洪峰是近年貨幣政策辯論的重要比喻：利率走勢是否會像此山陡峭的三角錐般，升得急、降得也猛。(路透)

降息如下山...台灣意外利率決策能為全球央行引路？

2024-03-22 09:46
小米董事長雷軍18日在個人微博評論「特斯拉將於4月1日漲價」一事，並再次回應了小米汽車SU7定價。（路透）

雷軍：特斯拉太牛了…小米汽車物超所值

2024-03-20 12:25

超人氣

更多 >
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了