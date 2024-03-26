道瓊和史坦普500指數連三日下跌 NVIDIA結束連六日漲勢

輝達（Nvidia）結束六連漲，率大型科技股走低。（路透）

美國股市周二下跌，未能守住早盤漲幅，道瓊工業指數和史坦普500 指數連續三日走低。輝達 （Nvidia）率大型科技股走低。投資 人一面觀望通膨數據，以判斷聯準會（Fed）的政策動向。

道瓊工業指數下跌31.31點，跌幅0.1%，報39,282.33點；史坦普500指數回落14.61點，跌幅0.3%，報5,203.58點；那斯達克綜合指數下挫68.77點，跌幅0.42%，收在16,315.70點。

美國10年期公債殖利率從前一天的4.252%降至周二的4.233%，近來漲勢暫歇。

輝達結束了連續六天的漲勢，收盤下跌2%。美光科技(Micron Technology)周一創下歷史新高後繼續上漲1.4%。

蘋果（Apple）下跌0.7%，官方數據顯示，蘋果2月iPhone在中國出貨量下降約33%，可見蘋果這個最重要海外市場對iPhone的需求持續下滑。

美國2月耐久財訂單成長超出預期，而企業設備支出也顯示出初步的復甦跡象。在另一份報告中，世界大型企業研究會(Conference Board)表示，美國3月消費者信心指數持平於為104.7。

周二的交易主要是受到季末部位調整的牽動。據摩根士丹利估計，經過最新一輪股市大漲之後，退休基金可能需要賣出大約220億美元的全球股票並買進170億美元的固定收益資產，才能回到之前的資產配置水準。

Globalt Investments基金經理人Thomas Martin說，投資人普遍不擔心美股會出現大幅回調。雖然分析師通常會在市場過於樂觀時保持警惕，但他認為市場基礎強勁，續漲空間更大。

電動車製造商特斯拉上漲2.9%，執行長馬斯克宣布將向美國現有客戶和新客戶提供為期一個月的「全自動駕駛」(FSD)功能試用。

川普媒體科技集團（TMTG）與Digital World Acquisition Corp.（DWAC）完成反向併購後首日交易，大漲16.1%，收在57.99美元。

希捷(Seagate Technology)大漲7.4%，摩根士丹利將這家電腦硬碟製造商上調至「表現超越同業」 。