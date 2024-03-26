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美今夏汽油零售價料攀抵每加侖4美元 為2022年夏季以來最高

編譯吳孟真／綜合外電
受到供應吃緊的憂慮影響，今年夏季的美國零售汽油價格料將攀抵2022年夏季以來最高點。（歐新社）
受到供應吃緊的憂慮影響，今年夏季的美國零售汽油價格料將攀抵2022年夏季以來最高點。（歐新社）

美國汽車協會（AAA）預估，受到供應吃緊的憂慮影響，美國今年夏季的汽油零售價格將攀至每加侖4美元，為2022年夏季以來最高。

彭博資訊報導，過去幾周由於消費者開始轉用夏季級（summer-grade）汽油，且庫存降至去年12月以來最少，美國汽油期貨和零售價格已上揚。俄羅斯煉油廠遭受攻擊，每日產能減少約60萬桶，也加劇市場的供給擔憂。

目前全美汽油零售均價為每加侖3.54美元，紐約汽油期貨25日收盤報每加侖2.75美元，為六個月來最高。

AAA發言人葛萊登（Devin Gladden）表示，零售汽油價格上漲，可能迫使美國人改變生活方式，並成為今年11月總統大選的焦點之一。

他說，美國煉油廠歲修，及英國石油公司（BP）印第安那州一座煉油廠2月發生火災意外導致停產，也造成影響，「一場持續數周的火災，可能使供應出現類似這個冬天在中西部的緊俏局面」，「若我們看到更多這類因為煉油廠基礎設施老舊而發生的意外，絕對會衝擊供應，尤其是需求水準通常較高的夏季」。

石油 油價 俄羅斯

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