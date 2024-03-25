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摩根大通加入看多美超微陣營 看好股價再漲10%

編譯簡國帆／綜合外電
美超微電腦（Super Micro Computer）股價過去一年來暴漲約八倍。（路透）
美超微電腦（Super Micro Computer）股價過去一年來暴漲約八倍。（路透）

美超微電腦（Super Micro  Computer）股價在過去一年來暴漲約八倍後，摩根大通（小摩）分析師已加入看好該公司後市的多頭陣營。

小摩分析師查特吉（Samik Chatterjee）指出，美超微股價在這波漲勢後，以小摩對該公司未來一年獲利預估計算的本益比為36倍左右，是「高估值」，但他認為基於人工智慧（AI）伺服器市場正快速成長，這個價位合理。

他開始追蹤美超微，給予加碼評等，股價目標價為1,150美元，比美超微25日收盤價1,042.79美元高出10.3%。

查特吉說，美超微好幾項數據的表現脫穎而出，例如營收與獲利的年複合成長率稱冠傳統硬體業者。他預測，假設美超微從2023年度到2027年度的AI伺服器市占約為10%~15%，這段期間的營收將年成長43%，而且這個似乎「仍嫌保守，因該公司在AI市場擁有早期領先地位」。

他預估，美超微同期每股盈餘年複合成長率為43%，「AI運算投資的早期階段正由雲端超大規模客戶和大型的二級雲端服務供應商帶動，這些客戶擁有定價權，正使美超微犧牲毛利率」，但企業客戶在2027與2028年前將占AI伺服器市場的很大一部分營收，有助美超微提高毛利率。

查特吉推薦美超微的另一個理由，是「獲利的潛在成長」。他認為，美超微在客製化解決方案及快速進入市場取得良好平衡，預料將維持在AI運算市場的領先地位，該公司獲利的潛在成長空間主要來自AI伺服器市場的迅速擴張，而非原已偏高的本益比繼續提高。

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