摩根大通加入看多美超微陣營 看好股價再漲10%

美超微電腦（Super Micro Computer）股價過去一年來暴漲約八倍。（路透）

美超微電腦（Super Micro Computer）股價在過去一年來暴漲約八倍後，摩根大通（小摩）分析師已加入看好該公司後市的多頭陣營。

小摩分析師查特吉（Samik Chatterjee）指出，美超微股價在這波漲勢後，以小摩對該公司未來一年獲利預估計算的本益比為36倍左右，是「高估值」，但他認為基於人工智慧（AI ）伺服器市場正快速成長，這個價位合理。

他開始追蹤美超微，給予加碼評等，股價目標價為1,150美元，比美超微25日收盤價1,042.79美元高出10.3%。

查特吉說，美超微好幾項數據的表現脫穎而出，例如營收與獲利的年複合成長率稱冠傳統硬體業者。他預測，假設美超微從2023年度到2027年度的AI伺服器市占約為10%~15%，這段期間的營收將年成長43%，而且這個似乎「仍嫌保守，因該公司在AI市場擁有早期領先地位」。

他預估，美超微同期每股盈餘年複合成長率為43%，「AI運算投資的早期階段正由雲端 超大規模客戶和大型的二級雲端服務供應商帶動，這些客戶擁有定價權，正使美超微犧牲毛利率 」，但企業客戶在2027與2028年前將占AI伺服器市場的很大一部分營收，有助美超微提高毛利率。

查特吉推薦美超微的另一個理由，是「獲利的潛在成長」。他認為，美超微在客製化解決方案及快速進入市場取得良好平衡，預料將維持在AI運算市場的領先地位，該公司獲利的潛在成長空間主要來自AI伺服器市場的迅速擴張，而非原已偏高的本益比繼續提高。