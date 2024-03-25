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SWIFT計劃一到兩年內推出新的央行數位貨幣平台

編譯劉忠勇／綜合外電
SWIFT在全球銀行業扮演關鍵角色。（美聯社）
SWIFT在全球銀行業扮演關鍵角色。（美聯社）

路透報導，環球銀行金融電信協會（SWIFT）計劃在一到兩年內建立一個新平台，將目前發展中的央行數位貨幣（CBDC）與現有金融系統連接起來。

SWIFT在全球銀行業扮演關鍵角色，因此這決定堪稱新生的CBDC生態系迄今一大進展，第一批CBDC啟用後也勢必有所微調。

全球大約90%的央行正在研究各自貨幣的數位版本。大多數央行都不想落後比特幣和其他加密幣，但也設法解決複雜的技術問題。

SWIFT創新部位主管Nick Kerigan說，最近一次試驗費時六個月，有38家央行、商業銀行和結算平台參與，是迄今為止全球在CBDC和「代幣化」資產方面規模最大的合作計畫。

試驗的重點是確保不同國家的CBDC能一起使用，即使各基於不同的技術或「協定」，從而降低支付系統各自為政的風險。新平台可用於極複雜的貿易或外匯支付，並有可能自動化，以加快流程並降低成本。

Kerigan說，這次試驗也證明銀行可以利用現有的基礎設施，參與者普遍認為是一項成果，也為SWIFT提供了可推行的進度表。

Kerigan 接受路透訪問時說：「我們正研究規劃未來12-24個月內實現成品化的路線圖，目前正從試驗階段向實現邁進。」

德國、法國、澳洲、新加坡、捷克和泰國的央行以及一些不願具名的央行參與最新的試驗。

多家跨國銀行像滙豐控股、花旗銀行、德意志銀行、法國興業銀行、渣打銀行和CLS外匯結算平台都參與試驗，至少有兩家大陸的銀行也參與其中。

央行 貨幣 新加坡

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