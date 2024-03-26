淘汰煤炭…一場漫長告別

雖然各國氣候談判代表兩年多前就試圖讓煤成為歷史，但因俄烏戰爭打不停、印度 能源需求增長、中國大陸為追求能源安全而重新擴大使用煤炭，加上讓開發中經濟體擺脫對化石燃料的計畫步履蹣跚，去年煤炭產量創下歷史新高，而煤價也保持堅挺。生產商正在做準備，可能還要數十年才能和這種最骯髒的化石燃料說再見。

儘管燃煤價格遠低於2022年俄烏戰爭爆發後的高點，但仍高於歷史正常水準。紐卡索基準燃煤期貨價略低於每噸130美元，僅為高峰期的四分之一，但還是比2011至2020年間的價位高。

亞洲的用煤量很大。到2026年，光中、印兩國的煤炭消耗量預估就占全球的逾70%。這兩國和印尼 去年都有新燃煤電廠投入營運，發電量估達59百萬瓩（GW），還計劃要啟動或重新啟動另外131 GW。

澳洲礦商New Hope執行長畢夏普說：「看看亞洲的需求和燃煤電廠的建設，尤其是印度，煤炭不會很快銷聲匿跡」。

對努力要減碳 和實現氣候變遷目標的人士來說，這不是好消息。

多年來，分析師一直以為，煤產量2013年創新高後會進入高原期，因資金正在枯竭。但2021年，中國大陸缺電迫使北京下令開採更多煤礦以確保能源安全。2022年，俄烏戰爭以及印度熱浪進一步提振煤炭需求。根據IEA，去年產量已增至創紀錄的87億噸。

雖然今年煤炭產量預料會下降，但IEA預期，到2026年都將持穩，合乎業界所預期：與煤告別會是一段漫長過程。

中國大陸開採和消耗掉全球煤產的一半，過去三年的產量增加21%至47億噸後，礦工正努力維持成長率。印度今年煤產量預測將成長到首度突破10億噸，再生能源、核電、水力和其他選項的發電量雖然激增，卻仍不足以滿足需求。同時，全球最大燃煤出口國印尼未來兩年的產量預料也將持穩。