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蘋果傳停止研發Micro LED螢幕 將裁撤美國、亞洲數十職位

編譯陳律安／綜合報導
蘋果公司繼結束造車計畫後，已終止研發Micro LED智慧手表顯示器。（路透）
蘋果公司繼結束造車計畫後，已終止研發Micro LED智慧手表顯示器。（路透）

彭博資訊報導，蘋果公司繼結束造車計畫後，已終止研發Micro LED智慧手表顯示器，為另一項所費不貲的研發計畫劃下句點。

知情人士透露，蘋果近幾周已停止內部研發Micro LED螢幕的計畫。這種具有更明亮、更生動視覺效果的顯示器，原本會配備在未來的蘋果智慧手表，以及應用於其他產品。

但事實證明，這項工作的成本太高，也太過複雜。因討論未公開訊息而要求匿名的知情人士說，蘋果正在重組負責顯示器工程的團隊，並裁撤美國和亞洲的數十個職位。

蘋果日前已決定結束電動車研發。受這兩大計畫結束影響的員工，蘋果對其中一些職員提供內部轉職的機會。如果他們找不到新職位，則將被解僱並獲得遣散費。對此，蘋果的發言人拒絕置評。

原先Micro LED顯示器計畫是蘋果擴大自主研發方針的一環。雖然該公司已定制其產品的顯示器，但很大程度上是基於樂金顯示器（LG Display）和三星SDI等合作夥伴的設計。蘋果希望通過更多的內部研發來取得對競爭對手的優勢。

蘋果過往看到Micro LED的潛力，希望在研發這種技術上扮演更重大的角色。Micro LED耗電較少、顯色更精準、可讓裝置更輕薄。

蘋果在七年前，透過內部的硬體工程組織展開自研Micro LED計畫，原本預計最快可配置在2020年的Apple Watch，後來延到2024年、然後是2025年以及更久之後。這種一延再延的情況，同樣出現在蘋果的電動車研發計畫。

Micro LED難以大量生產，需要先進的技術，以及名為LED轉移的複雜流程。儘管蘋果握有Micro LED螢幕的設計和製造流程，但在量產和LED轉移的作業方面，需仰賴其他合作夥伴。

知情人士說，蘋果現在認為OLED螢幕最適合智慧手表，但也著眼在未來的計畫上應用Micro LED。

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