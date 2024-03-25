叮噹聲中開盤 敲鐘成華爾街、芝加哥證交所註冊商標

紐約證券交易所鐘聲是註冊商標，有許多名人曾到場敲鐘紀念股票發行等里程碑。（路透）

紐約證券交易所(New York Stock Exchange, NYSE)每個工作日早上9點30分都會在閃亮銅鐘快節奏叮噹聲中開盤；這是全世界市值最大的證券交易所，開業迄今已150多年。

每日響起的鐘聲已成註冊商標，除了開盤時響起，美東下午4點股市收盤前也再次響起。紐約證交所曾經充滿喧鬧的場內經紀人和無數散落地上的紙張，如今大部分交易採電子化，騷亂景象多已平息。

響亮的開盤與收盤鐘聲不僅是華爾街 紐約證交所標誌，同樣地處紐約市的時代廣場納斯達克交易所(Nasdaq Exchange)、乃至於芝加哥 選擇權交易所全球市場(Chicago Board Options Exchange Global Markets，CBOE Global Markets)，每個交易日也會敲鐘。

這些證券交易所一致表示，敲鐘不僅是重要的指引，也是市場經歷毀滅性低點和旺盛高點後依舊保有韌性的慶祝儀式。

紐約證交所首席歷史學家阿什 (Peter Asch) 說，對交易所鐘聲有反應的人可能會減少，但仍占大比率；無論通過電子方式或親自到實體地點下單買賣股票等金融商品，響亮鐘聲都是重要標誌。

眾多名人 賓客身分敲鐘

1950年代至21世紀初，紐約證交所交易大廰最多曾有約5000人齊聚，如今約300人，有商業電視網攝影機和製片人進行拍攝，另有受邀嘉賓；交易所不對外開放。

任何人都可申請到紐約證交所敲鐘，須上網填寫申請表，無需付費，但有若干要求。

有許多名人到紐約證交所敲鐘，包括前美國總統雷根(Ronald Reagan)、網球傳奇人物威廉斯(Serena Williams)、MTV真人實境秀「澤西海岸」(Jersey Shore)演員，甚至還有南非總統曼德拉(Nelson Mandela)。 對許多公司執行長來說，敲鐘是一種榮耀或行銷機會，通常旨在紀念股票首次公開發行(IPO)等里程碑。

敲鐘機會優先保留給在紐約證交所上市的公司，其他組織和非營利組織也會受邀。

鐘聲之間 壓力值拉滿

紐約證交所敲鐘採電子方式操作，須確實按住按鈕，芝加哥期權交易所則採最原始方式，必須以手拉動流蘇，開盤鐘與紐約證交所開盤鐘同步，收盤鐘則在中部時間下午3點15分(東部時間下午4點15分)敲響，配合芝加哥指數期權收盤。

芝加哥期權交易所全球市場全球總裁豪森(David Howson) 總建議客人用力拉動流蘇至少五次，才足以發出響亮聲音、穿透交易大廳的喧囂。

對有些人來說，敲響鐘聲帶來另一種歡呼。摩根史坦利(Morgan Stanley) 財務顧問麥庫伊(Mark McCooey) 1990年至1997年間曾在紐約證交所擔任場內經紀人，他回憶當年的緊張工作場景，不僅站著吃午飯，上廁所也保持高度警覺，隨時準備接到電話要立即跳起來，每天在不同股票盤區之間行走，行走步數距離高達6至8哩。

麥庫伊說，天天如此，完全沒有藏身之處，每當聽到第二聲鐘響真的讓人鬆一口氣。

一整天結束時，麥庫伊深陷在高及腳踝的廢紙堆，有時，食物被傾倒在地板上。

納斯達克交易所沒有交易大廳，但納斯達克全球上市主管斯諾 (Karen Snow) 說，他們也在開盤和收盤時敲鐘，慶祝與華爾街和商業大街(Main Street)之間的聯繫。

今年3月8日為慶祝婦女節，微軟(Microsoft)、社交平台Bumble以及聯合國婦女署(UN Women)代表受邀參加閉幕鐘典禮，鈴聲響起時，粉紅色五彩紙從講台前機器噴出，電影「芭比娃娃」(Barbie)配樂Dance the Night響起。就如同聖誕節，納斯達克交易所會選擇一個假日邀請貴賓到場敲鐘；這已深植根於美國文化。

敲鐘之際 伴隨憂鬱時刻

然而，有時敲鐘卻伴隨憂鬱時刻。

紐約證交所距離世貿中心(World Trade Center)僅幾個街區，911恐怖攻擊發生後短暫關閉，在世貿中心設有辦事處的許多金融公司員工罹難或受傷，交易大部分通訊和公用設施都遭損壞或毀損。事發後，9月17 日美國股市重新開盤，道瓊工業指數暴跌，創最大單日跌幅。

1993年至2007年在紐約證交所交易大廳工作的瓦格納 (Trudi Wagner) 還清楚記得911之後交易所開盤，交易量非常大。

當時的場內經紀人說，他們的工作時間受到股市交易時間影響，迄今瓦格納仍經常做噩夢，夢見錯過新澤西到曼哈頓的高速渡輪、遲到、聽不到開盤鐘聲。

所幸，收盤鐘聲一響、交易結束，工作就結束了；瓦格納說，她馬上回家，如果速度夠快，有時下午5點半之前就回到新州，經常到海灘。

瓦格納目前在南卡羅來納州與人合夥開專營雜貨店，工作不再那麼緊迫和枯燥；離開華爾街17年後，多數早晨仍會聽電視上的開盤鐘聲，上午9點30分和下午4點永遠烙印腦海。