Reddit掛牌首日漲48% 奧特曼大進帳

網路論壇Reddit公司22日在紐約證交所掛牌上市的第一日大漲48%。（路透）

網路論壇Reddit 21日在紐約證交所掛牌，首日收盤股價大漲48%，投資 人顯然看好該公司能因AI 成長而蒙利的願景。大贏家之一是Reddit大股東、OpenAI執行長奧特曼 （Sam Altman），他的持股價值估逾6.13億美元。另外，透過定向共享計畫（DSP）參與認購新股的Reddit用戶也賺了一筆。

Reddit的IPO定價是每股34美元，21日以47美元開盤，一度飆漲70%到57.80美元，後來漲幅收斂，收盤價報50.44美元，使該公司的市值達到95億美元左右。這是美國今年第四大IPO案，Reddit掛牌首日的亮眼表現，加上半導體業者Astera Labs上市首日股價飆漲72%，勢將鼓勵更多科技公司尋求IPO，扭轉2021年高峰以來案件量銳減的格局。

現年38歲奧特曼說他並未持有OpenAI的股權，但Reddit是另一回事。Reddit是奧特曼押寶的公司之一，他甚至一直擔任該公司董事，直到2022年1月左右辭職。奧特曼對Reddit的持股，僅次於Condé Nast母公司Advance Magazine Publishers，以及中國網路巨擘騰訊。但這些大股東都是內部人士，受限於六個月閉鎖期內不得出售Reddit股票的規定。

奧特曼2014年曾領導Reddit的5,000萬美元B輪融資。2021年科技市場欣欣向榮時，他又投入6,000萬美元，根據Reddit的文件，其中5,000萬美元的每股成本是42.47美元，1,000萬美元的每股成本是61.79美元。雖然後者還沒有回本，但十年前的投資早已翻了好幾倍。

Reddit和現有股東此次出售的2,200萬股當中，約有176萬股透過DSP讓Reddit用戶認購，相當於此次交易的8%。由於DSP沒有閉鎖期，參與者可以立即出售股票，部分用戶已在交易首日賣掉手中持股。其中包括LearnedButt，他以每股54美元賣出，獲利2萬美元。

他說，「就算漲到每股100美元，我也很淡定，不會害怕錯過」，畢竟「這是我一小時前還沒有的2萬美元」。

Reddit是2024年美國交易所規模第四大IPO案，它的成功，加上半導體廠商Astera Labs上市首日股價飆漲72%，勢將鼓勵更多科技公司尋求IPO，扭轉2021年高峰以來案件量銳減的格局。