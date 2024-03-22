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滙豐調高美股展望至「加碼」 舉5理由駁斥「泡沫」之說

編譯湯淑君／綜合外電
滙豐策略師團隊22日調高對美國股市展望，並認為當前美股這波多頭市場沒有那麼異於往常，「泡沫」之說是多慮了。（路透）
滙豐策略師團隊22日調高對美國股市展望，並認為當前美股這波多頭市場沒有那麼異於往常，「泡沫」之說是多慮了。（路透）

滙豐（HSBC）策略師團隊22日調高對美國股市展望，並認為當前美股這波多頭市場沒有那麼異於往常，「泡沫」之說是多慮了。

由多元資產策略師凱特納領導的滙豐團隊22日在致客戶報告上調高對美股的評等，從「中立」提高到「戰術上加碼」。所謂「戰術」指的是三到六個月的展望。

報告附的圖表顯示，史坦普500指數這波多頭走勢跟1956年以來過往牛市的平均漲幅相比，並不突出，是「只是跟上一波目前為止表現相當低於水準的復甦」。

報告中列舉五大理由，駁斥美股已吹出泡沫的疑慮。

一、股票估值升得有理

自今年年初以來，隨著利率展望不明引發的波動性降低，股票估值跟著升高。

這群策略師寫道：「的確，估值升得有點超出與利率波動性相符的水準，所以我們此時不會把股票加碼到最大程度，畢竟若出現偏鷹派的數據驚嚇，仍可能導致股票估值間歇性下跌。但宣稱股市泡沫正在形成，忽略了利率相關不確定性減退的事實。」

二、Fed今年會降利率比降幾次重要

滙豐策略師表示，現在，聯準會（Fed）今年會降息兩次或者三次，其實並不重要，只要今年會降就好。他們說：「利率最終落點在何處--可能攸關估值高低--是更遙遠的問題。」

三、升息對消費者和企業的衝擊不如以往

再者，美國家庭和企業對利率已不像過去幾十年那麼敏感，因為他們現在持有的非金融債務已低於2008年金融海嘯前的水準。家庭背負的浮動利率債務占比已下消，降到數十年來最低。

四、投資人對企業盈餘展望過於悲觀

滙豐策略師們指出，大型股和科技股驅動盈餘與利潤成長「何錯之有」，「我們會持續避開美國小型股，因為小型股獲利動能差，浮動利率債務占比又高，如果美債殖利率再度上揚會是一大風險」。

五、美股漲幅還沒跟上名目GDP成長率

美股價位與2022年1月的高峰相比只高了9%，而那年以來美國名目國內生產毛額（GDP）已成長13%。他們說：「只要沒出現一連串負面的景氣意外狀況，風險性資產（相對於已開發市場公債）表現相對出色的情況很可能持續下去。」

美股三大指數史坦普500、道瓊工業、那斯達克綜合指數21日收盤同步再創新高。

殖利率 美股 史坦普500

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