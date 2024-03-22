鮑爾放鴿 市場勿忽視潛藏鷹調

聯準會（Fed）3月決議維持聯邦資金利率 區間於5.25%~5.5%不變，官員維持今年降息 3碼的預期也不變，主席鮑爾 強烈暗示即將調降利率，近期也將放慢縮減資產負債表步調。乍看之下，Fed這次決策「鴿」聲嘹亮，但若深入細節，可發現箇中潛藏好幾股「鷹」調，而且鮑爾的會後記者會比過往的45分鐘更久，暗示他試圖想「溝通一些事情」。

鮑爾重申，利率可能已攀峰，在今年某個時間點開始降息應屬適當，重申需要「更強的信心」才能決定降息時機。他說，Fed不願甘冒太快降息或降息太多的風險，否則通膨可能復燃，但也不想太慢降息，以免對就業造成不必要的傷害，「我們希望謹慎」。

FOMC維持對今年個人消費支出（PCE）平減指數的升幅預估為2.4%不變，核心PCE平減指數預估則上調0.2個百分點到2.6%，並調高明年的PCE平減指數預測0.1個百分點到2.2%，代表官員認為整體與核心通膨仍有上行風險。

鮑爾在被問到對通膨的容忍度是否升高時，直言「市場應該相信」Fed認真要讓通膨率降回2%目標。他表示，今年稍後的通膨數據可能更難降低，因為基期效應減弱。

這次會後發布的最新利率點狀圖，除了顯示官員仍預期今年將降息3碼，另一個較值得關注的是，官員縮減對明年的利率降幅預估至3碼，少於去年12月預測的4碼，預期明年的利率中位數為3.875%（3.75%~4%區間）。

FOMC對2026年的利率降幅預估維持在3碼，但因為2025年的利率預估調高，因此2026年的利率預估也調升至3.125%（3%~3.25%區間）。

官員也調高長期利率預估0.1個百分點至2.6%，暗示未來的利率必須維持更高更久。鮑爾表示，他的直覺是利率將不會回到過去的「非常低領域」。

這些資訊暗示，Fed官員預期今年降息3碼後，明年之後的降息幅度將更淺，也就是降息步調將放慢。KPMG首席經濟家絲旺克說，Fed降息門檻比多數人所想要來得高。

Dreyfus-Mellon首席經濟學家萊恩哈特認為，這些舉措都宣示Fed整體降息步調將更慢，目前也在管理對利率降幅的預期，將不會出現Fed「對疲軟數據的常見恐慌式回應」。