新世代核電廠 蓋茲喊話興建

微軟公司共同創辦人蓋茲創立的TerraPower宣布，計畫6月起在美國興建第一座新世代核能電廠。（美聯社）

微軟公司共同創辦人蓋茲所創立的TerraPower公司宣布，計畫6月起在美國開始興建第一座新世代核能電廠，加入俄羅斯 和中國對手開發低價核電的競爭行列。

TerraPower執行長雷維斯克（Chris Levesque）接受英國金融時報（FT）訪問時表示，本月將向美國監管當局提出興建核子反應爐的申請，有別於傳統核電廠，這座核子反應爐將以液態鈉取代水來冷卻系統。

他表示，該公司的Natrium核子反應爐，造價可能只有標準水冷卻反應爐的一半。後者是20世紀中葉核能產業的台柱。

TerraPower已透過私募股權募資將近10億美元，去年12月與阿聯酋核能公司（ENEC）簽署協定，探索在阿聯運用Natrium核子反應爐發電並生產氫。該公司已取得美國政府允諾，將提供多達20億美元，完成TerraPower坐落於懷俄明州的首座廠。

雷維斯克表示，這座廠位於燃煤電廠附近，興建工程將從6月展開，預計2030年啟用。他說：「使用液態鈉作為冷卻劑改變了遊戲規則…Natrium廠成本將是輕水反應爐的一半。」

華盛頓智庫突破研究所核能創新主管史丹恩說，TerraPower比其他美國對手具優勢，因為資金來源無虞、不依賴向公開市場籌資，且採用液態鈉作冷卻系統的反應爐可在較低壓力下運轉，所需安全系統較少，成本也較低。

目前已有十多家公司競相發展新一代規模較小、效率更高的核子反應爐，稱為「小型模組化反應爐」（SMRs），裝置容量通常約300千瓩（MW）以下，大約是標準核能電廠的三分之一。核能倡議者宣稱這有助對抗氣候變遷。

俄羅斯與中國的國營事業，已部署兩座SMR反應爐電廠，美國企業正試著迎頭趕上，但面臨利率 上揚、成本升高、發動新世代反應爐所需的高濃縮鈾燃料短缺等挑戰。關於利率成本高昂，導致能源轉型面臨困境的議題，美國參議員華倫 倒是趁著聯準會（Fed）舉行政策會議之前，再度呼籲主席鮑爾降息，表示升息已「徹底重創全美主要再生能源基建計畫」。

華倫在一封與同黨參議員懷特豪斯聯名發出的信函中，表示利率上揚已經讓潔淨能源業無法創造新的就業機會，也無法降低電力成本，這些都是拜登當局「通膨削減法」中的重點；就算對太陽能、風力的需求增加，「Fed的高利率已讓整個國家對抗氣候危機的進展和能力受挫」。