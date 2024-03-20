財經簡訊

聯合利華擬分拆冰淇淋業務

消費品巨頭聯合利華(Unilever)宣布計劃將分拆其冰淇淋部門，包括Ben & Jerry’s和Magnum，作為企業重組的一部分；將影響7500個工作崗位。該公司發表聲明表示，「暫訂的變革預計將影響全球約7500個主要以辦公室為主的職位；目前預計未來3年總重組成本將占集團營業額的1.2%左右。高於之前公布的占營業額1%。」該公司表示，重組預計將於2025年底完成。預計將可節省約8億歐元的總成本。

富達國際中國基金部門裁員

知情人士表示，基金管理公司富達國際(FIL)計劃在其主要中國子公司裁員20人；恰逢中國市場低迷以及該公司在全球範圍內裁員。FIL全資擁有的中國基金部門目前擁有120名員工，裁員規模相當於其總員工數的16%左右。該公司管理7760億元的客戶資產，本月初在全球啟動一項全面的成本削減計劃，預計到2024年將節省約1.25億元，並裁減9%員工。FIL在中國的裁員凸顯出全球資產管理公司在應對全球第二大經濟體的不確定性方面所面臨的挑戰。

Meta擬減半FB和IG訂閱費

Meta高管表示，在與隱私監管機構討論後，Meta Platforms已提出將Facebook和Instagram的每月訂閱費從9.99歐元削減近半至5.99歐元。用戶正對Meta於11月在歐洲推出的無廣告訂閱服務提出越來越多批評，指稱該服務要求用戶付費以確保其隱私。但Meta推出這項服務是為了遵守《數位市場法案》。該法案限制其在未經用戶同意情況下為用戶提供個人化廣告的能力，從而損害了其主要收入來源。

波克夏 第1季回購23億股票

巴菲特 掌舵的波克夏控股正在加速回購公司股份。該公司在截至3月6日的第1季買回價值23億元的公司股票。分析人士指出，巴菲特持有的巨額現金儲備，以及加大回購力道的舉措，似乎顯示很難找到滿意的投資標的。巴菲特曾直言，「現在的美股比我年輕時更像賭場」。根據財報，截至2023年年底，該公司帳面現金和等價物總額高達1676億元。這長期擔任該公司董事長的「股神」巴菲特認為，波克夏的股票價值仍被低估，是消耗其眼下愈發膨脹的現金規模的「好去處」。