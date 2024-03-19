我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

54例確診與旅行有關 CDC呼籲兒童接種麻疹疫苗

川普付不出4.5億擔保金 資產恐遭扣押

債務警報再起 不節制將違約

財經新聞組／綜合報導

沃頓商學院金融學教授高姆斯(Joao Gomes)表示，如果不及早放慢支出步伐，美國飆升的債務可能會對市場形成破壞。

他警告，美國34兆元的債務負擔未來可能會帶來麻煩。

由於政府支出的步伐一直沒有放緩，專家們頻頻示警美國債務正以驚人的速度增加。美國商銀分析師表示，以政府目前的支出速度來看，聯邦債務每100天就會增加約1兆元。國會預算辦公室(CBO)估計，到2034年聯邦債務占美國國內生產總值(GDP)比率將從目前的99%上升到116%。

高姆斯說，「我真正擔心的是，聯邦債務占GDP比率將在20年內翻倍。我認為我們負擔不起。」

高盛之前估計，到2025年美國債務成本可能會創下新紀錄。而根據彼得森基金會的另一項分析，未來10年美國債務利息支付總額可能達到10.6兆元。

根據沃頓商學院的預算模型預測，如果不改變方向，美國可能在20年內出現債務違約，對美國經濟造成災難性後果。

高姆斯表示，即使目前能夠負擔得起債務，但不斷增加的債務可能會在未來幾年帶來麻煩，因為投資人可能會越來越擔心償債成本不斷上升，並減少美國國債的持有量。這意味著有朝一日，美國可能不再能依賴中國和日本等國家購買債券，為政府提供資金。

國債 預算 高盛

上一則

財經簡訊

下一則

成本飆、缺工 台積電、Intel傳延後到亞利桑納州設廠

延伸閱讀

WSJ：有錢退休族捨佛州 落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族捨佛州 落腳阿帕拉契山區
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
殺孕妻溺雙屍案 法扶團體「洛城無辜專案」擬助平反

殺孕妻溺雙屍案 法扶團體「洛城無辜專案」擬助平反
殺孕妻溺雙屍大案 洛城無辜專案認為有可能翻案

殺孕妻溺雙屍大案 洛城無辜專案認為有可能翻案

熱門新聞

走低價路線的折扣零售商家多樂(Family Dollar)宣布，由於主要客群受到通膨高漲衝擊，業績表現下跌，將關閉全國各地約1000家分店。美聯社

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

2024-03-13 09:25
由於經濟數據持續表明通膨不退，公債殖利率近來再度高漲，交易者也紛紛挪後美國貨幣寬鬆的時程。(路透)

美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實

2024-03-17 21:27
愈來愈多證據顯示，許多美國民眾對物價上漲的容忍能力已經達到極限。（美聯社）

美國經濟隱憂：消費者已筋疲力盡 開始縮減支出

2024-03-17 19:08
輝達GTC大會18日登場，分析師認為，輝達預料公布B100晶片的更多細節，還可能為戴爾先前爆料的B200晶片揭開面紗。（路透）

輝達GTC大會將登場 分析師喊這意外新品可能振奮市場「股價再提振」

2024-03-17 07:12
高盛策略師團隊認為，人工智慧（AI）成長題材會長期發酵，輝達（Nvidia）不過是在第一階段獨領風騷罷了。路透

錯過Nvidia飆升漲勢沒關係 高盛：還有三梯次AI概念股可布局

2024-03-15 13:08
人工智慧（AI）晶片領頭羊輝達（Nvidia）執行長黃仁勳最近表示，該公司的目標，要讓自家GPU好到連對手免費提供晶片，都被嫌不夠便宜。(世界新聞網FB)

黃仁勳：Nvidia的目標 要讓對手免費提供晶片也打不過

2024-03-11 10:40

超人氣

更多 >
糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多

糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多
理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫
「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了

「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了
Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房
車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人