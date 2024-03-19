債務警報再起 不節制將違約

沃頓商學院金融學教授高姆斯(Joao Gomes)表示，如果不及早放慢支出步伐，美國飆升的債務可能會對市場形成破壞。

他警告，美國34兆元的債務負擔未來可能會帶來麻煩。

由於政府支出的步伐一直沒有放緩，專家們頻頻示警美國債 務正以驚人的速度增加。美國商銀分析師表示，以政府目前的支出速度來看，聯邦債務每100天就會增加約1兆元。國會預算 辦公室(CBO)估計，到2034年聯邦債務占美國國內生產總值(GDP)比率將從目前的99%上升到116%。

高姆斯說，「我真正擔心的是，聯邦債務占GDP比率將在20年內翻倍。我認為我們負擔不起。」

高盛 之前估計，到2025年美國債務成本可能會創下新紀錄。而根據彼得森基金會的另一項分析，未來10年美國債務利息支付總額可能達到10.6兆元。

根據沃頓商學院的預算模型預測，如果不改變方向，美國可能在20年內出現債務違約，對美國經濟造成災難性後果。

高姆斯表示，即使目前能夠負擔得起債務，但不斷增加的債務可能會在未來幾年帶來麻煩，因為投資人可能會越來越擔心償債成本不斷上升，並減少美國國債的持有量。這意味著有朝一日，美國可能不再能依賴中國和日本等國家購買債券，為政府提供資金。