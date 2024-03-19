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美股最錢線／別擔心高估值 應尋找成長股

財經新聞組／綜合報導

Raymond James Investment Management首席市場策略師奧頓(Matt Orton)表示，投資人應該不必太在意高估值，而是關注「選股市場」的成長。

過去18個月的大幅上漲絕大多數是由「七巨頭」大型科技股所推動，但其中走勢已經開始分化。在此期間內蘋果下跌10%，特斯拉下跌34%。微軟、亞馬遜和Meta分別上漲11%、15%和37%。與此同時，輝達上漲77%，Alphabet變化不大，小漲1%。

他指出，「蘋果和特斯拉已經落後，而Alphabet表現中等，其他表現良好；這只說明了一個事實：基本面再次抬頭，並且有很多強大的因素。不僅是七巨頭、金融業的基本面實際上也開始改善。」

有關市場反彈的評論主要集中在高估值。根據FactSet數據，輝達的預期本益比為35倍，而七巨頭的平均預期本益比約為34倍。在此同時，史指預期本益比平均達到21倍，創下歷史新高。

然而，奧頓認為，歷史不重要，因為當今的股市組成非常不同，「不要人云亦云，不要去想20、30年前的市場是什麼樣子，因為市場本身已經『成長』，不僅是科技，而是工業、非必需消費品、醫療保健的某些領域，這些成長型公司擁有更高的本益比。」

成長型股票預計將產生高於平均水平的獲利成長，這通常是由於它們在科技和人工智慧等快速發展產業中的地位，或者因為它們擁有提供競爭優勢的獨特產品，像是開發減肥藥的醫療保健業者。

奧頓說，「我完全認為本益比可能會上看20、21倍，這是一個完全公平的倍數。這一切都與獲利成長有關，都與了解這些基本面的情況有關，並試圖避開那些獲利沒有積極變化的個股。」

他強調，「如果這樣做，無論估值多少，都可以享受成長。這對投資人來說，主要關鍵就是『尋找成長股』。」（財經新聞組）

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