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蘋果傳與Google洽談 可能商定由Gemini驅動iPhone部分AI功能

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果傳出與Google洽談，可能商定由Gemini驅動iPhone的AI功能。圖為蘋果執行長庫克。（歐新社）
蘋果傳出與Google洽談，可能商定由Gemini驅動iPhone的AI功能。圖為蘋果執行長庫克。（歐新社）

知情人士透露，蘋果正與Google洽談，要將後者的生成式AI模型「Gemini」整合到iPhone。雙方可能達成一紙轟動AI行業的重要協議。

彭博資訊報導，兩家公司據悉正積極協商，由蘋果取得授權，以Gemini驅動今年iPhone軟體將納入的部分新功能。要求匿名的消息人士還說，蘋果最近也與OpenAI討論，考慮使用其AI模型。

如果蘋果和Google達成交易，兩家公司的搜尋夥伴關係將更進一步。多年來，Alphabet每年支付蘋果數十億美元，確保iPhone和其他裝置上的Safari網路瀏覽器以Google為預設的搜尋引擎。消息人士說，雙方還沒決定AI協議的條件，以及最終該如何實施。

談成交易的話，Gemini將擁有獲取數十億潛在用戶的重要優勢，但這也可能代表蘋果在AI上的成果不如一些人的預期，而且兩家公司都可能進一步遭遇反壟斷審查。

蘋果正準備推出iPhone下一版作業系統iOS18的新功能，部分植基於自家AI模型。但強化的部分將側重於在設備上運行、而不是透過雲端提供的功能。所以蘋果尋求一個合作夥伴承擔生成式AI的重任，包括創建圖像和基於簡單提示撰寫文稿的功能。

AI iPhone Google

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