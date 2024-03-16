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Fed開會在即 美股投資人最擔心「點狀圖」出現變化

編譯劉忠勇／綜合外電
投資人如今最害怕的是，Fed可能進一步打壓市場對今年降息的預期。（路透）
投資人如今最害怕的是，Fed可能進一步打壓市場對今年降息的預期。（路透）

美國股市周五下跌，聯準會（Fed）下周開會在即，美國10年期公債出現今年最差的周線表現，加上多檔選擇權當天到期，放大美股波動，對利率敏感的科技股賣壓尤其沉重。投資人如今最害怕的是，Fed可能進一步打壓市場對今年降息的預期。

史坦普500指數周五下跌0.7%，跌破5,120點；道瓊工業指數道瓊斯指數下跌近200點；那斯達克綜合指數下跌1%。三大指數本周全面下跌，史坦普500指數自去年10月以來首次連續兩周走軟。

對利率敏感的成長股和晶片股表現吃力，費城半導體指數周五下跌0.5%，周線大跌4%，是1月來表現最差的一周。台積電ADR周五跌1.9%，周線大跌6.4%，創下去年7月來單周最大跌幅。

周五也適逢每季一次的「三巫日」，即個股選擇權、指數選擇權和期指同日到期，美國證券交易所成交量較三個月均量高出60%左右。

本周公布的消費者和生產者物價雖都高於預期，但史坦普500指數一周下來也僅下跌0.2%，投資人對美股的熱情仍在。

不過，其他金融市場仍有所反應。據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，交易者估計5月降息的機率只有為9%，低於一周前的24%。利率交換契約交易者將押注首次降息的時點延至7月。

美國10年期公債殖利率也由上周4.088%躍升至4.303%，2年期債券殖利率今年已上漲30個基點，達到4.7％。上次12月初在此水準，史坦普500指數較目前低了11％。

Exencial Wealth Advisor投資長柯特尼（Tim Courtney）說：「市場的利率敏感度正在回升。」

市場利率走高，將進一步打擊高本益比的成長股，尤其是所謂的科技「七雄」。「七雄」按預估獲利計算的平均本益比為33倍，高於2022年底的26倍，今年大漲80%的輝達（Nvidia），本益比約為35倍。

投資人正密切關注輝達下周一揭幕的開發者大會。輝達本周仍上漲0.4%，連續十周上漲，創下最長周線連漲紀錄。

Fed下周開會預料利率會維持不變，但真正讓投資人擔心的是，Fed「點狀圖」上次也就是去年12月預測2024年會有三次各1碼（0.25個百分點）的降息，可能出現變化。

麥格理銀行全球外匯和利率策略師魏茲曼（Thierry Wizman）說：「下周的Fed決策會議可能是深具影響力的一次」，他提醒，Fed有可能「正式延長觀望期」。

殖利率 投資 降息

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