電腦當機 日本麥當勞 暫停營業

麥當勞全球系統15日遭遇系統故障，導致世界許多地區的許多顧客無法訂購食物。根據報導，這家速食連鎖店澳洲分公司發言人表示正在努力盡快解決這個問題。麥當勞日本公司在社群媒體網站X上表示，全國門市暫停營業。追蹤應用程式和網站出現技術困難的網站DownDetector顯示，美東時間凌晨2:00左右，有關澳洲麥當勞應用程式問題的報告激增。大約同一時間，英國麥當勞應用程式出現問題的報告也激增，並在美東時間上午5點左右報告繼續增加。

Adobe財測黯淡引發競爭擔憂

Adobe股價大跌13.67%，因為該公司黯淡的本季財測引發人們對激烈競爭的擔憂，並使那些希望透過生成式AI 整合提振的投資人感到失望。與微軟和Alphabet旗下谷歌等其他軟體公司一樣，Adobe因在包括Photoshop在內的創意套件中推出AI功能賺錢的能力而受到華爾街的密切關注。該公司還面臨來自Stability AI和Midjourney等AI新創公司的競爭，這些新創公司希望挑戰Adobe 多年來對圖形行業的控制。

TikTok去年美國營收160億元

《金融時報》報導，中國字節跳動旗下的TikTok去年美國營收約為160億元。這款吸引Z世代用戶的病毒影片應用在美國面臨被禁止的風險。報導引述5位知情人士的話指出，在TikTok爆炸式成長的推動下，字節跳動2023年收入將達到1200億元，同比成長約40%。不過中國市場占該公司銷售額的很大一部分。這款短影音應用程式約有1.7億美國人使用，2023年在美國實現創紀錄的銷量。

特斯拉 與黑人勞工達成和解

電動車製造商特斯拉就一項種族主義歧視訴訟達成和解，聯邦陪審團之前裁定迪亞茲(Owen Diaz)獲得320萬元的損害賠償；他是一名黑人， 2015年在特斯拉加州弗里蒙特廠擔任電梯操作員。雙方已就爭端達成善意解決方案，但條款保密。美國平等就業機會委員會也因此起訴特斯拉，指控該汽車製造商「容忍黑人員工普遍且持續的種族騷擾，並讓其中一些工人因反對騷擾而遭受報復」，從而違反了聯邦法律。