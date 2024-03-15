汽車界蘋果 Fisker瀕破產

早在兩周前，Fisker便已警告公司有現金耗盡的風險，正與一家未透露名字的大型車廠洽談投資。（路透）

美國電動車 新創品牌Fisker股價14日早盤狂瀉逾40%，主要是前一天華爾街日報（WSJ）報導，這家陷入困境的電動車製造商可能聲請破產 ，已聘請重整顧問協助處理相關事宜。

早在兩周前，Fisker便已警告公司有現金耗盡的風險，正與一家未透露名字的大型車廠洽談投資，或聯手開發電動車平台。

Fisker於2020年透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併的方式上市，其戰略是將電動車的實際製造外包、專注於設計和消費者界面元素，因而被譽為「汽車界的蘋果」。WSJ援引知情人士的說法報導，Fisker聘請了財務顧問FTI Consulting和律師事務所Davis Polk，處理可能提出的破產聲請。Fisker上月公布，去年銷售為2.73億美元，但有超過10億美元的債務。

Fisker及公司高管對破產並不陌生。這家電動汽車製造商的前身是Fisker Automotive，經營約六年後在2013年聲請破產。Fisker Automotive創辦人、丹麥設計師Henrik Fisker在破產之前因董事會內訌辭職，但他保留了部分品牌權利，並繼續創建和領導Fisker。

過去一年，Fisker股價下跌95%，相較下，史坦普500指數同期上漲約34%。Fisker謝絕發表評論。

在此同時，美國電動車大廠特斯拉 （Tesla）遭遇的逆風似乎也未停止。

華爾街一位知名分析師發出的最新銷量預測仍讓人震驚。富國銀行分析師蘭根（Colin Langan）形容，特斯拉如今已是一家「沒有成長的成長型公司」，預估今年銷售量不會再有成長，明年還會開始下滑，特斯拉周三股價應聲重挫4.5％，收在十個月最低。

特斯拉今年已下跌32％，市值降至5,397.6億美元，落居摩根大通之後，在史坦普500指數成份股的表現比波音公司（Boeing）還差。