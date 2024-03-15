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分析師：未來幾周汽油價格將漲

財經新聞組／綜合報導

分析師表示，未來幾周美國駕駛人可能會發現汽油價格將大幅上漲，因為主要煉油廠停產導致供應在需求季節性激增之前減少。

根據美國汽車協會(AAA)的數據，自3月8日以來，全美每加侖汽油的平均價格較年初上漲超過9%，徘徊在3.40元左右，為11月初以來的最高水平。

上個月汽油費用上漲大幅推高了消費者物價，加劇了美國通膨的黏性。在今年11月的總統選舉之前，這將成為民主黨和共和黨的關鍵話題。

美國能源情報署(EIA)本周表示，截至3月8日當周，美國汽油庫存減少570萬桶至2.341億桶。數據顯示，它們目前落後5年季節性平均值超過2%。

石油價格資訊服務公司能源分析主管克洛扎(Tom Kloza)表示：「有充分的理由相信汽油價格未來將進一步上漲。」他指出，夏季駕車需求增加、燃料庫存下降以及全球煉油廠都是面臨的許多問題。

美國煉油廠總利用率連續8周維持在87%以下，是2021年以來持續時間最長的一次。研究公司IIR Energy預計，美國約每日1800萬桶產能中的約120萬桶將在本周停產，下周停產數量為88.5萬桶。

烏克蘭無人機本周對俄羅斯煉油廠發動的襲擊加劇了供應擔憂，推高了燃料和原油價格。

由於石油輸出國組織及其盟國延長供應削減，油價在攻擊發生前就已經上漲。因此，EIA本周將今年的零售汽油價格預測調升20美分至每加侖3.50元。

美國原油價格13日上漲2.16元，收在每桶79.72元；布蘭特原油價格上漲2.11元，收在每桶84.03元。

油價 石油 民主黨

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