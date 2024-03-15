美股最錢線/去年業績傲人 郵輪股還有戲

高盛認為，郵輪營運商在過去一年中取得的傲人業績仍有再上升空間。

曾推薦買入嘉年華郵 輪及皇家 加勒比郵輪的分析師多夫指出，認為郵輪股牛市已達頂點的投資 人忽略了一個有利環境：供不應求將推動價格上漲。

她在最新的報告中寫道：「可以理解投資人對郵輪股持謹慎態度。然而，該行業已經發生了根本性的結構轉變，推動更好的商業模式，同時還將出現一些定價成長的利多因素。」

嘉年華股價上漲2.8%，皇家加勒比郵輪則上漲2.1%。與此同時，高盛最初評級為「中性」的挪威郵輪股價變化不大。

多夫認為，一如皇家加勒比郵輪於 1 月首航的「海洋偶像號」一樣，「巨型郵輪」的陸續推出也可能會進一步刺激郵輪需求，溢價也意味着具備更好的回報潛力。

她預計，巨型豪華郵輪將產生「光環效應」，「華麗的廣告宣傳和擁有各種設施的郵輪將吸引顧客的注意力。」

她補充說，隨著產業呈現出更為理性的行為，像是更少打折以填補空缺船位的現象，加上定價能力的持續提升、積極的預估修正，及對陸地度假勝地的投資，都將為郵輪公司提供「強大的催化劑」。嘉年華郵輪針對陸地度假假期推出「Celebration Key」。

多夫說，在這三家公司中，嘉年華郵輪今年的發展前景最爲有利。她表示，因入住率將出現較大程度回升，公司財測略見保守。除此之外，根據估計，到2028年，旅遊目的地的接待能力將達到1000萬人次左右，因此即將到來的私人島嶼投資也將發揮積極的催化作用。

她說：「雖然我們認為嘉年華郵輪因其較高的槓桿率和較大的執行風險，股價應比同業低一些，但這種低價未必是必要的。」（財經新聞組）