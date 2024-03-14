禮來與亞馬遜合作分銷藥物

禮來公司表示將與亞馬遜的藥房部門合作，將處方藥發送到其直接面向消費者的服務LillyDirect。禮來公司於1月推出該平台，使患者能夠透過線上藥局Truepill直接向該公司獲得偏頭痛、糖尿病和肥胖症藥物，包括熱門的減肥藥Zepbound。該製藥商表示，發送到LillyDirect的處方現在將由Amazon Pharmacy或Truepill出貨，具體取決於患者的保險範圍和其他因素。禮來也正考慮與一家零售藥房合作，為LillyDirect客戶提供取貨選項。

傳殼牌將裁減20%交易部門

知情人士透露，殼牌公司將裁減其交易團隊至少20%的職位，因為該公司將繼續重組其業務部門以降低成本。該部門擁有數百名員工，負責為殼牌處理併購事宜，已被告知將大幅削減員工人數，進一步細節將於4月公布。該團隊是最新受到裁員影響的團隊，在此之前低碳解決方案、化學品和IT等業務部門也都遭到裁員。根據去年年報，殼牌2022年底雇用了9.3萬名員工，高於一年前的8.3萬名員工。

Spotify 長影音挑戰YouTube

瑞典音樂串流媒體公司Spotify為高級訂閱者推出限量測試版的完整音樂影片，挑戰YouTube近20年主導的領域。該公司表示，音樂影片將從13日起向英國、德國、義大利、荷蘭、波蘭、瑞典、巴西、哥倫比亞、菲律賓、印尼和肯亞的高級用戶提供測試版，以試圖擴大用戶規模根據。雖然Spotify目標是到2030年達到10億用戶，但Spotify的計畫面臨Apple Music和Alphabet旗下YouTube的競爭，後者允許用戶免費觀看音樂影片。

上周房貸利率小幅走低，推動房貸需求連續第二周大幅上升。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，總申請量較前周增加7.1%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.02%降至6.84%。對每周利率變動最敏感的房貸再融資申請本周增加12%，比一年前同周增加5%。購屋房貸申請增加5%，但仍較一年前低11%。購屋者面臨的不僅是高利率，還面臨著天價的房價和仍然稀少的待售房屋供應。雖然更多庫存進入市場，但未能滿足需求，特別是小型入門住宅。