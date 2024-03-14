今夏油價漲勢 恐讓人措手不及

摩根史坦利分析師拉茲(Martijn Rats)表示，今年夏天油價 上漲的力道可能會讓投資人措手不及。

國際油價13日上升逾2%，因為擔心烏克蘭無人機襲擊俄羅斯 煉油廠後可能造成供應中斷；並預期聯準會可能很快開始降息，傳統上這會刺激需求。

自年初以來，布蘭特原油期貨價格一直在75至85元的狹窄區間內交易。

拉茲表示，「走勢非常平緩。在12月、1月和2月上半月經歷過不錯的反彈，但過去幾周一直在區間波動。」「市場上有一種觀點認為，非OPEC產油國可以滿足今年所有的需求成長，因此OPEC原油的增產空間不大，這意味著會依賴OPEC持續減產。」

他說，「現在情況就是如此，但人們認為目前這種動態對價格造成一些限制。市場仍有大量閒置產能；因此夏季可能會比預期的更加緊張，但這就是目前存在的動態。」

OPEC+本月同意將自願減產期限延長至第 2 季末，以支撐原油市場的短期穩定。OPEC+是世上最大的石油 生產國組成的組織，包括沙烏地阿拉伯和俄羅斯等重量級國家。

在被問及為何夏季燃料供應可能更加緊張時，拉茲表示，石油研究界對今年年初的前景「相當謹慎」。然而，一系列強於預期的數據說服許多人調升石油需求預測：「在供應方面，美國頁岩油產量放緩，巴西開局不穩定，加拿大開局也不穩定。我們預計庫存會增加，但今年至今庫存持平。如果第 1 季庫存持平，那麼夏季庫存可能會大幅減少。」

他表示，例如實體差異和煉油利潤率等大型指標顯示石油市場的收緊程度，已經比目前現貨價格所顯示的程度要高一些，「現在正在進行煉油廠維修，這總是會有點疲軟。但隨著夏季駕駛季節開始，庫存會減少。我們並不期待超級周期，但夏天可能有點表現。」