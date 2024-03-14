我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拆彈演練到一半...美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷

TikTok禁令法案內幕／眾院迅猛封殺 業者失算措手不及

今夏油價漲勢 恐讓人措手不及

財經新聞組／綜合報導

摩根史坦利分析師拉茲(Martijn Rats)表示，今年夏天油價上漲的力道可能會讓投資人措手不及。

國際油價13日上升逾2%，因為擔心烏克蘭無人機襲擊俄羅斯煉油廠後可能造成供應中斷；並預期聯準會可能很快開始降息，傳統上這會刺激需求。

自年初以來，布蘭特原油期貨價格一直在75至85元的狹窄區間內交易。

拉茲表示，「走勢非常平緩。在12月、1月和2月上半月經歷過不錯的反彈，但過去幾周一直在區間波動。」「市場上有一種觀點認為，非OPEC產油國可以滿足今年所有的需求成長，因此OPEC原油的增產空間不大，這意味著會依賴OPEC持續減產。」

他說，「現在情況就是如此，但人們認為目前這種動態對價格造成一些限制。市場仍有大量閒置產能；因此夏季可能會比預期的更加緊張，但這就是目前存在的動態。」

OPEC+本月同意將自願減產期限延長至第 2 季末，以支撐原油市場的短期穩定。OPEC+是世上最大的石油生產國組成的組織，包括沙烏地阿拉伯和俄羅斯等重量級國家。

在被問及為何夏季燃料供應可能更加緊張時，拉茲表示，石油研究界對今年年初的前景「相當謹慎」。然而，一系列強於預期的數據說服許多人調升石油需求預測：「在供應方面，美國頁岩油產量放緩，巴西開局不穩定，加拿大開局也不穩定。我們預計庫存會增加，但今年至今庫存持平。如果第 1 季庫存持平，那麼夏季庫存可能會大幅減少。」

他表示，例如實體差異和煉油利潤率等大型指標顯示石油市場的收緊程度，已經比目前現貨價格所顯示的程度要高一些，「現在正在進行煉油廠維修，這總是會有點疲軟。但隨著夏季駕駛季節開始，庫存會減少。我們並不期待超級周期，但夏天可能有點表現。」

石油 油價 俄羅斯

上一則

上訴法院裁定 FTC可續查FB

下一則

意外頻傳 波音淪史指後段班

延伸閱讀

金價回跌逾1% 因美CPI數據高於預期 油價小幅收跌

金價回跌逾1% 因美CPI數據高於預期 油價小幅收跌
沙國調漲4月外銷亞洲官訂油價 延續減產抬價路線

沙國調漲4月外銷亞洲官訂油價 延續減產抬價路線
OPEC+延長減產 油價淡定

OPEC+延長減產 油價淡定
金價快創新高「只差1%」就要突破紀錄 油價收低

金價快創新高「只差1%」就要突破紀錄 油價收低

熱門新聞

嘉信理財策略師認為，美股現在不是「牛」市，更像是「鴨」市。因為史坦普500指數整體走勢很「牛」，但眾多成分股卻像鴨子划水--鴨蹼拚命在水面下掙扎。美聯社

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

2024-03-09 13:11
比特幣本周漲上空前新高價位，但這個全球知名度最高的加密幣果真那麼值錢嗎？專家根據估值模型算出比特幣的公允價值，提供投資人參考。（路透）

比特幣值多少錢？專家：未來恐跌回這個「公允價值」價位

2024-03-08 05:15
伍德表示，半導體類股面臨回檔風險。（路透）

大漲前出脫輝達 晶片類股漲勢告終？「女股神」伍德曝恐面臨1風險

2024-03-09 07:51
走低價路線的折扣零售商家多樂(Family Dollar)宣布，由於主要客群受到通膨高漲衝擊，業績表現下跌，將關閉全國各地約1000家分店。美聯社

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

2024-03-13 09:25
輝達令人難以置信的上漲走勢暫告一段落，股指回落，結束動盪的一周。（路透）

輝達下跌逾5% 道指創半年最差單周走勢

2024-03-08 16:56
高盛高層表示，即便中國股市已經大幅下跌，也不足以成爲投資中國的理由。（新華社）

中股最糟時候已過？ 高盛高層列四大理由看淡中國股市

2024-03-09 10:17

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用